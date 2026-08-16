Pohlreich přiznal, že volil Motoristy: Mediální štvanice proti Turkovi je svinstvo a inkvizice!

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Zdeněk Pohlreich (69) se v rozhovoru pro Aplausin.cz otevřeně vyjádřil k politice a rozhodně si nebral servítky. Společně s manželkou Zdeňkou přiznal, že ve volbách podpořili Motoristy. Známého šéfkuchaře navíc pořádně rozčílil mediální tlak na Filipa Turka, který označil za štvanici, inkvizici a bezesporu svinstvo. Pohlreichovi dali hlas Motoristům
Zdeněk Pohlreich se nikdy nebál říct svůj názor nahlas a jinak tomu nebylo ani během rozhovoru pro Aplausin.cz. Když se řeč stočila k politice a Motoristům, jeho manželka Zdeňka bez váhání prozradila, komu dali ve volbách svůj hlas. „No, my jsme volili Motoristy,“ řekla otevřeně.
Pohlreich následně přidal ostrou poznámku na adresu Pirátů. „Já bych poslal Piráty do Španělska, protože přes ty tam nikdo neprojde. V čele s panem Hřibem bych je poslal do Španělska,“ prohlásil. Jeho manželka pak jejich politické směřování shrnula jednoznačně. „My jsme pravičácká rodina,“ dodala. Zastal se Filipa Turka
Mnohem vážnější tón rozhovor dostal ve chvíli, kdy přišla řeč na Filipa Turka a množství negativních článků, které se kolem něj v posledních měsících objevují. Pohlreich přiznal, že současný způsob mediálního informování považuje za nepřijatelný.
„Ať tu politiku dělá kdokoliv a jakkoliv, tak musím říct, že takovou mediální štvanici, která se odehrála za posledního půl roku ve vztahu k poslanci Turkovi, považuji za daleko za hranicí toho, co je pro mě stravitelné,“ uvedl pro Aplausin.cz.
Šéfkuchaři podle jeho slov vadí především to, když je člověk veřejně odsouzen dříve, než o jeho vině rozhodnou příslušné instituce. „Já si myslím, že mám silný žaludek, ale mně se hnusí každá inkvizice. Nezdá se mi, že je to košer. Odsouzení lidí bez soudu a jdou všichni do prdele,“ řekl bez obalu. To je bezesporu svinstvo
Když redaktorka zmínila, že se jména Filipa Turka a Petra Macinky objevují v médiích téměř každý den, Pohlreich zareagoval velmi ostře. „Nezlobte se na mě, ale to je bezesporu svinstvo,“ prohlásil.
Zároveň vysvětlil, že mu nejde pouze o politickou příslušnost, ale hlavně o lidskou rovinu celé věci. Nelíbí se mu, když se politický nebo mediální boj přenese do osobního života konkrétního člověka. „Já nemám rád, když se někdo nedá porazit nějakým normálním způsobem, tak se mu prostě zničí život. Já si myslím, že to není správné,“ zdůraznil.
Sám prý dobře ví, jak nepříjemný může silný mediální tlak být. „Já jsem nějakému mediálnímu tlaku, nebo my oba, ve svém životě také byli vystavení a myslím si, že to není správné,“ dodal.
Podle Pohlreicha by politici měli být hodnoceni podle výsledků své práce, nikoliv na základě osobních sympatií či antipatií. „Má rozhodnout výsledek té práce a nemají rozhodovat osobní sympatie nebo antipatie,“ uzavřel rozhovor pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz