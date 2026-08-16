UFC 330: Charles Johnson vytáhl vzácnou submisi. Chapolina donutil odklepatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
UFC 330: Charles Johnson vytáhl vzácnou submisi. Chapolina donutil odklepat
Islam Machačev zůstal šampionem UFC ve welterové váze, ale Ian Machado Garry mu obhajobu pořádně...
Mackenzie Dern zvládla první obhajobu titulu UFC ve slámové váze. Gillian Robertson porazila v pěti kolech...
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Edson Barboza po porážce s Estebanem Ribovicsem odložil rukavice doprostřed oktagonu a oznámil konec...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →