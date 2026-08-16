Češi skupují zařízení, z něhož zní hudba mnohem lépe než z bluetooth reproduktoru. Přišlo, co jste roky neznali

Zařízení, které si Češi stále častěji odnášejí z e-shopů, není žádná exotická novinka, je to domácí Wi-Fi reproduktor. Krabička napájená ze zásuvky, připojená k domácí síti, která si hudbu přehrává přímo ze streamovací služby, aniž by potřebovala telefon jako prostředníka. Roky tahle kategorie žila ve stínu přenosných Bluetooth boxů, protože byla drahá, roztříštěná mezi uzavřené ekosystémy a pro běžného kupujícího těžko čitelná. To se v roce 2026 mění. Širší podpora protokolů AirPlay, Spotify Connect i DTS Play-Fi, víc značek v českém retailu a ceny začínající kolem čtyř tisíc korun udělaly z Wi-Fi reproduktoru produkt, který už nepatří jen audiofilům. A právě proto ho Češi objevují, v žebříčcích bestsellerů Alzy žebříčcích bestsellerů Alzy se nahoře drží modely, které ještě před pár lety většina lidí nedokázala pojmenovat.
Proč Wi-Fi reproduktor zní doma lépe než Bluetooth box
Odpověď má dvě vrstvy a obě jsou důležité. První je čistě hardwarová. Vezměme Sonos Era 100, který se v Česku prodává kolem 5 800 Kč. Uvnitř jsou dva výškové měniče a jeden větší středobasový měnič, tedy akustická výbava, kterou přenosný Bluetooth box za podobnou cenu často nemá, protože musí šetřit místem i baterií. K tomu přidejte Trueplay, systém, který změří akustiku vaší místnosti a zvuk přizpůsobí tak, aby v ní skutečně fungoval. Přenosný reproduktor nic takového obvykle nedělá, protože nepočítá s tím, že zůstane dlouhodobě na jednom místě.
Druhá vrstva je způsob, jakým se hudba do reproduktoru dostane. Bluetooth Classic audio pracuje v osobním dosahu typicky kolem deseti metrů a kvalita streamu závisí na použitém kodeku a kompresi. Wi-Fi reproduktor si naproti tomu může brát data přímo ze streamovací služby přes domácí síť. Sonos například podporuje Spotify Lossless přes Spotify Connect. Bonus navíc: když vám na telefonu zazvoní hovor, hudba při přehrávání přes Spotify Connect nemusí skončit. Reproduktor hraje dál samostatně.
Co se změnilo a proč to přišlo právě teď
Žádný velký třesk se nekonal. Spíš se sešlo několik věcí najednou. Apple dnes mluví o tom, že AirPlay funguje „ve více reproduktorech než kdy dřív“. Spotify Connect je dostupný na více než 2 000 produktech od více než 200 značek. A technologie DTS Play‑Fi umožňuje multiroom poslech napříč desítkami značek, nemusíte mít celý dům od jednoho výrobce.
V českém retailu to vidět je. Alza nabízí v kategorii chytrých reproduktorů desítky modelů s Wi-Fi. Heureka u Sonos Era 100 eviduje řadu aktuálních nabídek a ověřených recenzí. Dřív to byl segment pro lidi, kteří „řeší audio“. Dnes je to běžná položka v košíku vedle sluchátek a powerbanky.
A pak je tu cena. Apple HomePod mini se v českých obchodech prodává přibližně od 3 600 Kč. Philips TAW6505 s DTS Play-Fi se drží kolem 5 500 Kč. Sonos Era 100 vychází na zmíněných zhruba 5 800 Kč. To nejsou částky, u kterých byste museli přemýšlet měsíce. Starší model Philips TAW6205 se občas objeví ještě levněji, ale pozor, jde o starší produkt, takže nízká cena může znamenat doprodej, ne zlevnění celé kategorie.
Bluetooth nekončí, končí jeho monopol v obýváku
Důležité je říct, co Wi-Fi reproduktor nenahradí. Pokud potřebujete box, který hodíte do batohu, spárujete s telefonem za tři sekundy a pustíte si podcast na kole, Bluetooth je pořád správná volba. Jeho síla je v jednoduchosti a osobním režimu: krátký dosah, rychlé připojení, žádná závislost na domácí síti.
Jenže doma se pravidla mění. Bluetooth reproduktor na poličce v obýváku je paradox: stacionární zařízení, které pořád vyžaduje telefon jako zdroj přehrávání a obvykle neumí synchronizovat hudbu do dalších místností. Wi-Fi reproduktor tohle řeší. Hudbu pouštíte z aplikace, ale přehrává ji samotné zařízení. Můžete zamknout telefon, odejít na zahradu, zavolat mamince, a v kuchyni dál hraje playlist.
Praktické pravidlo je prosté: ven a na cesty Bluetooth, doma napevno Wi-Fi.
Co potřebujete a na co si dát pozor
Běžný domácí router stačí. Sonos Era 100 je kompatibilní se standardními 2,4GHz i 5GHz sítěmi. Žádný speciální mesh systém kupovat nemusíte, důležitější je stabilní signál v místnosti, kde reproduktor stojí.
Slabé místo existuje a je fér ho pojmenovat: když vypadne Wi-Fi nebo internetové připojení, síťový stream se může zastavit. U modelů jako Era 100 nebo starší Philips TAW6205 ale najdete i Bluetooth, takže v nouzi přepnete na klasické párování. Není to tak pohodlné, ale hudba nemusí úplně utichnout.
Multiroom je pak kapitola, kde Wi-Fi reproduktory mají velkou výhodu:
- Sonos seskupuje vlastní reproduktory v rámci svého systému, kuchyň, ložnice, obývák, všechno synchronně.
- AirPlay umožňuje synchronizované přehrávání na kompatibilních reproduktorech, případně zařízeních od různých výrobců.
- DTS Play-Fi je navržené jako meziznačkový protokol, takže kompatibilní reproduktor Philips může hrát společně s kompatibilním reproduktorem jiné značky.
Komu se vyplatí přejít
Pokud váš Bluetooth reproduktor tráví 90 % času na komodě v obýváku, je připojený k nabíječce a vy ho ovládáte tím, že odemykáte telefon pokaždé, když chcete přeskočit písničku, pak sedíte přesně v cílové skupině. Za cenu od zhruba 3 600 Kč získáte zařízení, které může hudbu přehrávat samostatně, nabídne stabilnější domácí připojení a u vhodných služeb i vyšší kvalitu než Bluetooth. A pokud jednou přidáte druhý reproduktor do vedlejší místnosti, pochopíte, proč se tahle kategorie přestala schovávat za Bluetooth.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík