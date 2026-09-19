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iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

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iPhone Duo rozvířil vody na mobilním trhu a stále se o této novince mluví. Sice se nejedná o revoluční mobil, ale na druhou stranu způsobil...
iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

Zdroj: Caviar
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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