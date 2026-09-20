Kuchařová ukázala pohledného manžela a komentáře se rozjely. Jedné ženě musela fanynka vzkázat: „Tak jste normální?"

Bývalá Miss World Taťána Kuchařová zveřejnila na sítích carousel fotek z newyorských ulic a Central Parku. VIP život zaznamenal, že společné záběry s manželem Ondřejem Havlíčkem, kterého si nedávno vzala na zámku Opočno, vyvolaly vlnu reakcí. Jenže pozornost se rychle přesunula od romantiky jinam. Stačil jeden snímek s rukou položenou na břiše a komentáře se proměnily v detektivní pátrání po tom, zda modelka čeká dítě. „Ano čeká miminko :)“ napsal někdo s jistotou, kterou neměl odkud vzít. Další přidávali variace: „Něco tuším… čeká miminko.“ A pak přišla reakce, která celou debatu přerostla.
Fanynka, která řekla nahlas to, co si mysleli mnozí
Pod lavinou spekulací se objevil komentář, který zastavil scrollování: „Lidi, proboha. Vám fakt přijde v pořádku a taktní komentovat, jestli někdo čeká nebo nečeká dítě? A ještě to tu psát? Tak jste normální?“ Nebyl adresován jedné konkrétní osobě, mířil na celou skupinu sledujících, kteří se pustili do veřejného rozebírání cizího těla a mateřství. Kuchařová sama do diskuse nevstoupila. Podle všeho měla zmíněný obranný komentář olajkovat. Tichý palec nahoru místo prohlášení. Pro ty, kdo její komunikační styl sledují, to nepřekvapí.
Muž po boku missky je Ondřej Havlíček, vedoucí zubní lékař pražské kliniky myDENT. Člověk mimo showbyznys, bez mediální stopy. Právě to dělá celý příběh zajímavým, Kuchařová si po rozvodu s Ondřejem Gregorem Brzobohatým a veřejně probírané soudní válce zvolila přesný opak. S Brzobohatým dělala společné rozhovory, vztah žila před kamerami. O svatbě s Havlíčkem se veřejnost dozvěděla až následující den na Instagramu. „Nechci žít svoje vztahy veřejně, už ne. Chci si to nechat pro sebe,“ řekla Kuchařová už dřív CNN Prima NEWS. Newyorské fotky nejsou prolomením tohoto pravidla, ale jeho přirozeným posunem.
New York nebyl jen líbánky
Romantické procházky po Central Parku měly pracovní předehru. Kuchařová vystoupila na Slovak Fashion Night v Bohemian National Hall. Dvacátý ročník této charitativní gala akce během New York Fashion Weeku letos vybíral prostředky pro organizace pracující s lidmi s Downovým syndromem. Kuchařová na přehlídce prezentovala modely slovenských návrhářů Lenky Padysákové a Borise Hanečky. K New Yorku má ostatně dlouhodobý vztah. Ve městě kdysi žila, v roce 2015 tam poprvé prezentovala svou Nadaci Krása pomoci a od roku 2017 se pravidelně vrací v roli ambasadorky českého neziskového sektoru.
Celá situace pod newyorským postem odhaluje něco, co se na sociálních sítích opakuje s železnou pravidelností. Známá žena zveřejní fotografii a sledující si z ní vyvodí závěr o jejím těle. A pak ho napíší jako fakt do komentáře, aniž by je napadlo, že překračují hranici, kterou by v osobním rozhovoru nikdy nepřekročili. Kuchařová na to odpověděla přesně tak, jak odpovídá posledních několik let. Mlčením a jedním lajkem. V rozhovoru pro iDNES z června 2024 řekla, že veřejnosti nepotřebuje sdělovat plány na rodinu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová