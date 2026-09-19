Čtyři roky staré procesory stojí více než při uvedení a lidé je kupují. Za 30 let hraní na PC se nic podobného nestalo

V lednu 2026 se na evropských i českých e-shopech odehrávalo něco, co redaktor německého GameStaru popsal slovy, že za třicet let hraní na PC nic takového nezažil. Procesory AMD řady Ryzen 5000, uvedené na trh 5. listopadu 2020, tedy více než pět let staré čipy, se prodávaly dráž než při svém původním uvedení na trh. Ryzen 9 5950X, 5900X i Ryzen 7 5800X, všechny stouply. A lidé je přesto kupovali, protože alternativa v podobě přechodu na novou platformu AM5 s DDR5 paměťmi byla ještě bolestivější. Nejde o nostalgii ani sběratelství. Jde o útěk před cenou.
Paměťová krize, která zdražila všechno
Aby cenový absurd dával smysl, je třeba se podívat mimo procesorový trh. Na začátku roku 2026 popsala analytická firma TrendForce zásadní posun ve výrobě paměťových čipů: producenti DRAM přesouvali pokročilé kapacity k serverovým modulům a pamětem HBM, které hltá průmysl umělé inteligence. Běžná spotřebitelská DRAM tím ztratila prioritu a v prvním čtvrtletí 2026 zdražovala mezikvartálně o 55 až 60 procent.
Dopad na koncové ceny byl brutální. Podle dat ComputerBase stály 32GB kity DDR5 v lednu 2026 o 296 až 397 procent více než v polovině září 2025. Ani DDR4 neunikla: 32GB kit narostl o 170 procent. Vedle pamětí šly nahoru i pevné disky (průměrně o 125 procent) a SSD. Nešlo tedy o izolovanou zvláštnost u procesorů, ale o plošnou deformaci hardwarového trhu.
Proč se kupuje více než pět let starý čip
Mechanismus je prostý. Kdo vlastní základní desku s paticí AM4 a DDR4 paměťmi, řeší při upgradu jedinou položku: procesor. Výměna za Ryzen 7 5800X3D nebo 5700X3D znamená zaplatit tisíce korun za čip a mít hotovo. Přechod na AM5 znamená nový procesor, novou desku a novou sadu DDR5; v lednu 2026 to byl výdaj o třídu jinde.
A výkon? Stále relevantní. TechSpot v lednu 2026 otestoval oba X3D modely proti moderní konkurenci:
- Ryzen 7 5800X3D v průměru her odpovídal Ryzenu 5 7600X, Ryzenu 5 9600X a držel krok s Core i5-14600K.
- Ryzen 7 5700X3D zaostával asi o 5 procent za 5800X3D, stále solidní výsledek pro čip na staré platformě.
Proti skutečným nástupcům už ale rozdíl roste. ComputerBase naměřila u Ryzenu 7 7800X3D průměrný herní rating 162 FPS oproti 128 FPS u 5800X3D, zhruba o čtvrtinu víc. Jenže ten rozdíl v lednu 2026 stál celou novou platformu.
Data GameStaru z Geizhalsu ukazují, že oblíbené Ryzeny 5000 zdražily mezi zářím 2025 a lednem 2026 o 19 až 48 procent. Kupující tedy vědomě platili prémii ne za výkon procesoru, ale za to, že nemuseli kupovat nic dalšího.
Český trh: starší čip dražší než novější
Přesnou českou cenovou trajektorii k lednu 2026 se nám nepodařilo dohledat v archivech srovnávačů. Evropská data ale mluví jasně a české ceny ze září 2026 potvrzují, že deformace trvá dodnes.
Na Zboží.cz stál Ryzen 7 5800X3D kolem 8 400 až 8 600 Kč. Novější Ryzen 7 7800X3D, výkonnější čip na modernější platformě, se přitom objevoval od zhruba 7 440 Kč. Starší procesor dražší než jeho nástupce. To je přesně ta anomálie, o které je řeč.
Ještě zajímavější je situace u 5700X3D. Tento model, oficiálně uvedený 8. ledna 2024 (nikoli v roce 2022, jak se občas mylně uvádí), v českém retailu prakticky zmizel. Heureka u tray varianty uvádí, že produkt nenabízí žádný e-shop. Kdo ho chce, musí na bazar.
Pro kontrast: Intel Core i5-14600KF, výkonově srovnatelný s 5800X3D v herních testech, byl na Zboží.cz k dispozici od necelých 5 900 Kč. U Intelu se stejná cenová absurdita neprojevila.
Kdy to skončí a má smysl kupovat
Rychlý konec v dohledu nebyl a stále není. ComputerBase shrnuje odhady, podle nichž by vrchol cen pamětí mohl přijít až v roce 2027 a hlubší korekce až v roce 2028. Dokud je DDR5 nepříjemně drahá a zásoby AM4 čipů s 3D V-Cache omezené, tlak na ceny starých Ryzenů může pokračovat.
Praktická odpověď na otázku „mám kupovat?“ záleží na výchozí pozici:
- Vlastníte AM4 desku a DDR4? Upgrade na 5800X3D nebo 5700X3D (pokud ho seženete) je stále nejlevnější cesta k výraznému hernímu skoku. Před koupí ale ověřte kompatibilitu: na webu výrobce desky zkontrolujte, zda váš BIOS podporuje daný procesor. Například ASUS TUF B450-PRO GAMING vyžaduje BIOS 3211 pro 5800X3D a 3802 pro 5700X3D. Oba čipy navíc nemají přibalený chladič ani integrovanou grafiku.
- Stavíte nový počítač od nuly? Tady už AM4 ztrácí smysl. ComputerBase spočítala, že nový AM4 build s 5800X3D, deskou B550 a 16 GB DDR4 vyjde na zhruba 13 700 Kč, zatímco AM5 sestava s 7800X3D, B650 a 16 GB DDR5 na asi 15 300 Kč. Rozdíl 1 600 Kč za výrazně vyšší výkon a moderní platformu s budoucností – to je jasná volba.
AMD samo reagovalo na přetrvávající poptávku: v červnu 2026 vrátilo 5800X3D na trh jako speciální Anniversary Edition s doporučenou cenou 349 dolarů místo původních 449. I výrobce tedy uznal, že zájem o AM4 není krátkodobá panika, ale strukturální důsledek drahé nové platformy.
Co to říká o trhu s PC hardwarem
Výjimečnost situace nespočívá v tom, že staré zboží zdražilo, to se děje. Spočívá v tom, proč zdražilo. Nejde o sběratelskou vzácnost, nejde o nedostatek samotného křemíku. Čtyři roky starý mainstreamový herní procesor drží a zvyšuje cenu proto, že funguje jako poslední rozumná vstupenka do světa, kde paměti nestojí jmění. Je to úniková cesta a únikové cesty bývají drahé.
Podobný efekt se podle nás může zopakovat u jakékoli komponenty, která umožní obejít nákladný přechod na nový standard. Zatím to vidíme u RAM, disků a procesorů. Jestli příště přijdou na řadu grafické karty, záleží na tom, jak rychle a jak draze se změní paměťové standardy u GPU. Jedno je ale jisté: kdo má doma funkční AM4 sestavu, sedí na hodnotě, o které ještě před dvěma lety nikdo netušil.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda