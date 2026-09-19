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Čtyři roky staré procesory stojí více než při uvedení a lidé je kupují. Za 30 let hraní na PC se nic podobného nestalo

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Procesory AMD Ryzen 5000 pro platformu AM4 zdražily od podzimu 2025 o desítky procent, a přesto se po nich lidé sápou.
AMD Ryzen čip, počítač

AMD Ryzen čip, počítač

Zdroj: AMD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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