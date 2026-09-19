Samsung Galaxy SmartTag3 kompletně mění design a chce porazit AirTag. Únik odhalil cenu, vzhled i skrytý háček

Série úniků z posledních dnů září 2026 složila dohromady poměrně kompletní obraz toho, co Samsung se SmartTag3 plánuje. Design se mění od základu: z podlouhlého přívěsku s kovovým okem vzniká kompaktní „squircle“ placka o rozměrech zhruba 30 × 30 mm, vizuálně nápadně blízká Apple AirTagu. Rendery, které jako první zveřejnil
SammyGuru a poté ve vysokém rozlišení WinFuture, ukazují dvě barevné varianty (černou a bílou), výrazný kruhový střed s logem Samsung a hlavně jedno zásadní minus: integrovaný otvor pro kroužek nebo karabinu úplně zmizel. A právě to je ten skrytý háček. Lokátor, který si bez dokoupeného pouzdra nebo držáku nepřipnete ke klíčům, přestává být lokátorem na klíče. Samsung tím evidentně útočí na teritorium AirTagu (kompaktní tělo, UWB pro přesné navádění, ekosystém doplňků), ale současně obětuje okamžitou použitelnost, kterou SmartTag2 měl rovnou z krabice. Z přívěsku na placku: co přesně se mění
SmartTag2 měl rozměry 28,8 × 52,44 × 8,0 mm a charakteristický podlouhlý tvar s masivním kovovým okem na jednom konci. Stačilo provléknout kroužek a lokátor visel na klíčích, batohu nebo obojku psa. SmartTag3 podle renderů tenhle koncept opouští. Tělo se smrsklo na přibližně 30 × 30 mm, tloušťka by měla zůstat pod 10 mm. Výsledek připomíná zaoblený čtverec, který se pohodlně vejde do kapsy, peněženky nebo speciálního držáku.
Zadní strana na renderech naznačuje přístup k výměnné knoflíkové baterii, což by odpovídalo tradici CR2032 u předchůdce. Certifikační značky na zádech a záznam v databázi
FCC pod označením A3LEIT5900 potvrzují přítomnost Bluetooth i UWB modulů. To je zatím nejtvrdší veřejný důkaz, že SmartTag3 skutečně existuje a zachovává si technologii pro přesné navádění na krátkou vzdálenost. Kolik bude stát a kdy přijde
Cenové úniky se rozcházejí, což je u předprodejních úniků běžné, ale rozpětí je tentokrát nezvykle široké. Americká distribuční databáze ukazuje 29,99 USD za kus a 99,99 USD za čtyřbalení. V Evropě zachytil SammyGuru retailový listing s cenou 45,95 € za kus, zatímco WinFuture na základě německých obchodních zdrojů uvádí 39,99 €.
Pro český kontext to při referenčním kurzu ECB z 11. září 2026 (24,264 Kč/€) znamená:
Cenový scénář Cena za kus Přepočet do Kč WinFuture (39,99 €) 39,99 € cca 970 Kč SammyGuru (45,95 €) 45,95 € cca 1 115 Kč
Pro srovnání: SmartTag2 šel v Česku v říjnu 2023 na trh za 999 Kč, čtyřbalení za 3 199 Kč. Nová generace tedy bude pravděpodobně stát zhruba kolem tisícikoruny, spíš lehce nad ní. Datum uvedení Samsung oficiálně nepotvrdil. Leaker Roland Quandt už 10. července 2026 napsal, že SmartTag3 přijde „brzy“ po boku Galaxy S26 FE. Časová osa úniků (záznam u FCC v srpnu, ceny a rendery v září) nasvědčuje premiéře nejdříve na podzim 2026, pravděpodobně kolem října.
SmartTag3 vs. AirTag 2. generace: souboj, který Samsung nemůže ignorovat
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AirTag 2. generace s oficiálně deklarovaným až o 50 % delším dosahem přesného navádění oproti první generaci. V Česku stojí 790 Kč za kus, čtyřbalení vyjde na 2 690 Kč. Rozměry zůstaly prakticky stejné: průměr 31,9 mm, IP67, výměnná CR2032.
Samsung se tedy nepouští do souboje se starým AirTagem z roku 2021, ale s čerstvým modelem, který už má za sebou měsíce na trhu a vyladěný ekosystém doplňků. A tady vyvstává nepříjemná aritmetika:
Cena: AirTag 2 stojí v ČR 790 Kč. SmartTag3 podle úniků vychází na 970 až 1 115 Kč. Cenová výhoda je na straně Applu. Přesnost: FCC potvrzuje, že SmartTag3 má UWB, ale žádný oficiální údaj o dosahu nebo kvalitě navádění zatím neexistuje. Férové srovnání přesnosti si vyžádá praktické testy. Výdrž: Neoficiální zprávy mluví o zhruba 500 dnech u SmartTag3, Samsung to ale nepotvrdil. AirTag 2 slibuje výdrž přes rok při běžném používání. Ekosystém: AirTag funguje s jakýmkoli iPhonem. SmartTag vyžaduje Galaxy zařízení, Samsung účet a aplikaci Samsung Find. Pro UWB navádění je navíc nutný Galaxy telefon s UWB čipem a Androidem 11+; v praxi to znamená modely Plus, Ultra a Fold.
Podle nás Samsung nechce AirTag porazit cenou ani technickou specifikací. Chce nabídnout ekvivalentní zážitek uvnitř Galaxy ekosystému, aby jeho uživatelé nemuseli závidět majitelům iPhonů. To je legitimní strategie, ale pouze pro ty, kdo už v Galaxy ekosystému jsou.
Háček, který může bolet víc než cena
Odstranění integrovaného oka je rozhodnutí, které zní jako drobnost, ale mění celý scénář použití. SmartTag2 šel rovnou na klíče. Žádné pouzdro, žádný příplatek, žádné hledání kompatibilního doplňku. SmartTag3 tohle podle všeho neumí.
WinFuture naznačuje, že Samsung chystá jednoduchou karabinovou příchytku nebo pouzdro, ale není jasné, jestli bude součástí balení, nebo půjde o samostatně prodávané příslušenství. A to je podstatný rozdíl. Pokud si k lokátoru za tisícovku musíte přikoupit držák za dalších 200 až 300 Kč, celková investice se vyšplhá výrazně nad cenu AirTagu i staršího SmartTag2.
Na druhou stranu: kompaktnější tělo bez vyčnívajícího oka se lépe vejde do peněženky, do kapsy bundy nebo do speciálního držáku na obojek pro psa. Samsung zjevně vsadil na univerzálnost tvaru místo univerzálnosti použití rovnou z krabice. Je to stejná filozofie, jakou Apple razí od prvního AirTagu, a u Applu funguje, protože trh doplňků je obrovský. Jestli Samsung dokáže vybudovat srovnatelnou nabídku příslušenství hned od startu, háček se zmírní. Pokud ne, bude to nejviditelnější slabina nového modelu.
Jeden lokátor, dvě generace, úplně jiná filozofie nošení. Samsung se rozhodl kopírovat tvar konkurenta místo toho, aby vylepšil vlastní osvědčený koncept, a právě na tom se ukáže, jestli Galaxy ekosystém dokáže držet krok nejen v hardwaru, ale i v doplňcích kolem něj.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík