Nevinná letní zábava skončila pro děti bojem o přežití: Hrdinské rozhodnutí zachránit kamarády přineslo obrovské neštěstí

Páteční odpoledne začalo jako obyčejný den.
Skupina studentů trávila čas u pobřeží nedaleko svatyně Terushima na jihozápadě Japonska, kde se rozhodla užít si poslední letní dny koupáním. Za několik minut se však z nevinné zábavy stal souboj s nekompromisní přírodou.
Poslední dny před začátkem nového školního roku se pro pět kamarádů náhle změnily v boj o život. Co se však skutečně skrývalo za neštěstím, které přišlo tak nečekaně?
Rychlé rozhodnutí na hranici života a smrti
Vše začalo 28. dubna 2026, kdy pobřežní hlídka v Kushikinu obdržela zprávu, že čtyři studenty středních a vysokých škol kolem 15:30 místního času odnesla z pobřeží v prefektuře Kagošima voda do otevřeného moře. O události informovalo několik médií, například
The Straits Times a News on Japan.
Podle dostupných informací se dva z pěti kamarádů dostali ve vodě do problémů. Když se je další dva kamarádi rozhodli zachránit, skočili z útesů přímo za nimi do vody. Poslední z party měl zůstat na břehu a přivolat pomoc. V době neštěstí se podle informací
časopisu People s odkazem na Kyodo News studenti bavili na skalách a skákali do vody, přičemž první dva se začali topit.
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Podle slov místního úředníka rybářské družstevní organizace, kterého cituje
Japan Today, byly v té době vysoké vlny, které měly chlapce zradit. Před samotným incidentem měla podle portálu The Straits Times Regionální meteorologická observatoř ve Fukuoce předpovědět v oblasti silné vlny. Pro samotnou pobřežní část města Ichikikushikino však nebyla vydána žádná varování ani upozornění před vysokými vlnami. Bezmocný pohled ze břehu
Nejprve z místa přicházely nadějné zprávy.
Podle televize Kagoshima Yomuri, na kterou odkazuje portál People, se přímo na místě neštěstí podařilo plavidlu pobřežní hlídky zachránit jednoho dvanáctiletého žáka základní školy. Další z chlapců, který zůstal na břehu, bezmocně sledoval, co se děje, a snažil se přivolat pomoc, která by jeho kamarády mohla zachránit. Foto: Ashar Mirza/ Pexels
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Pobřežní hlídka po trojici, která zmizela ve vodě, pátrala bez přestávky ještě několik hodin.
V sobotu ráno se potvrdila tragická zpráva, které se obávali jejich nejbližší i samotná policie. V moři byla nalezena těla dvou pohřešovaných chlapců, které hlídka později identifikovala jako sedmnáctiletého Harukiho Shitaebisu a čtrnáctiletého Takahira Takemota. Oba chlapci bohužel neměli šanci přežít.
Shitaebisuův třináctiletý mladší bratr v té době zůstával nezvěstný.
Marné hledání nejmladšího z chlapců
Později během sobotního odpoledne našla pobřežní hlídka i nejmladšího chlapce. I v jeho případě už bylo pozdě.
Jak uvedla televize Kagoshima Yomuri, na kterou odkazuje People, třináctiletý chlapec byl nalezen ve stavu kardiopulmonálního selhání, tedy při náhlém selhání krevního oběhu a dýchání. Lékaři následně konstatovali jeho smrt.
Asi je složité usoudit, kdo byl skutečně na vině tohoto obrovského neštěstí. Chlapci za svou nerozvážnost, že i přes vysoké vlny skákali z útesů do vody? Rodiče za to, že dětem dovolili jít bez dozoru ke skalám navzdory varováním? Tři mladé životy, které měly před sebou celou budoucnost, už jim nikdo nevrátí. Jejich kamarádi budou pravděpodobně žít s myšlenkou, že během jednoho nevinného letního dne přišli hned o několik blízkých přátel.
Zdroj: The Straits Times, News on Japan, People, Japan Today