Google Fotky zjednoduší sdílení alb pomocí QR kódůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Fotky zjednoduší sdílení alb pomocí QR kódů
Dnešní možnosti AI se rozšiřují do nejrůznějších oblastí a vývoj jde mílovými kroky kupředu. Nelze se tedy...
Vývojáři v Googlu se evidentně zaměřili na drobná vylepšení v rámci Google Map v Android Auto. Chystá se...
Apple uvedl iOS 27.2, čímž v podstatě přeskočil očekávanou verzi 27.1. Vedle dalších změn nová beta verze...
Majitelé Samsung mobilů, kteří používají pro své fotky aplikaci Samsung Galerie, se nedávno dozvěděli, že...
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