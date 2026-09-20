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Co by se stalo, kdyby Země neměla své jádro?

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Již na základní škole se žáci v rámci výuky stavby naší planety dozví, že v jejím středu je tzv. zemské jádro. Možná se od učitele dozví i to, že je pro nás velmi důležité. Jak a proč je tak významné pro náš život, se již ale příliš nedozví. V čem spočívá význam zemského jádra?
Co by se stalo, kdyby Země neměla své jádro?

Co by se stalo, kdyby Země neměla své jádro?

Zdroj: PopTika / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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