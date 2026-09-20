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Lidl zavádí revoluční novinku. Češi na ni nejsou připraveni

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Dennívýzva
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Zatímco u nás se vedou debaty o bezpečnosti samořídicích aut, v německém Hesensku už bezpilotní kamion s paletami zboží denně projíždí veřejnými komunikacemi. Jde o historicky první schválení tohoto druhu – a za volantem nikdo není.
Lidl zavádí revoluční novinku. Češi na ni nejsou připraveni

Lidl zavádí revoluční novinku. Češi na ni nejsou připraveni

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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