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Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nemusíte zrovna bydlet u moře, abyste si doma vytvořili interiér, který bude působit vzdušně, klidně a trochu jako prázdninové útočiště. Středomořský styl stojí na přírodních materiálech, světlých barvách a útulnosti, která obejme.
citrusy na stole
Zdroj: Shutterstock
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Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
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