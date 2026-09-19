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Čínští hackeři pronikli do sítě bez přístupu k internetu a šmírovali ji celou dekádu. Vyhodit je bylo ještě těžší

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Firma odhalila špionážní operaci, při které se čínská hackerská skupina dostala do izolované sítě a zůstala v ní nepozorovaně zhruba 10 let.
Telefon, notebook, hacker

Telefon, notebook, hacker

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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