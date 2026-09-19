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Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun

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Meta rozšiřuje své placené služby a představuje novou řadu předplatného pod názvem Meta One. Tarify míří na širokou škálu typů uživatelů od těch běžných přes...
Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun

Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun

Zdroj: petapixel (se souhlasem)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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