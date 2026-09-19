Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun
iPhone Duo rozvířil vody na mobilním trhu a stále se o této novince mluví. Sice se nejedná o revoluční...
Některé aplikace a služby nejde aktualizovat způsobem, že jednou za rok vyjde verze, která předělá vše a...
Letos jsme se dočkali po dlouhé době zcela nového produktu od Applu, iPhone Duo. Sice se hodně spekuluje i...
Dnešní možnosti AI se rozšiřují do nejrůznějších oblastí a vývoj jde mílovými kroky kupředu. Nelze se tedy...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Čínští hackeři pronikli do sítě bez přístupu k internetu a šmírovali ji celou dekádu. Vyhodit je bylo ještě těžší
- Samsung Galerie a Google Fotky nově spolupracují. Přichází nová integrace
- Čtyři roky staré procesory stojí více než při uvedení a lidé je kupují. Za 30 let hraní na PC se nic podobného nestalo
- Samsung Galaxy SmartTag3 kompletně mění design a chce porazit AirTag. Únik odhalil cenu, vzhled i skrytý háček