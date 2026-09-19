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Chystá Apple vlastní herní ovladač? Nové indicie naznačují ambice v segmentu her

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Letos jsme se dočkali po dlouhé době zcela nového produktu od Applu, iPhone Duo. Sice se hodně spekuluje i o brýlích, možná bude další zcela...
Chystá Apple vlastní herní ovladač? Nové indicie naznačují ambice v segmentu her

Chystá Apple vlastní herní ovladač? Nové indicie naznačují ambice v segmentu her

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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