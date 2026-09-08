Lidé od 55 let mohou ušetřit tisíce korun na slevách po celém Česku. Mnozí o nich ale neví

O některých slevách se člověk dozví až ve chvíli, kdy je začne cíleně hledat. Senior Pas patří právě mezi ně. Získat ho mohou lidé po dovršení 55 let a rozhodně nemusí čekat na přiznání starobního důchodu.
Karta je zdarma, má neomezenou platnost a otevře cestu ke slevám na nákupy, doplňky stravy, cestování, kulturu i volnočasové aktivity. Při bližším pohledu na podmínky je překvapivé, jak málo toho člověk musí splnit.
Přečtěte si také: Nenechte si ujít cestování za polovinu nebo úplně zdarma. Kde dnes senioři ušetří nejvíc na dopravě? Na starobní důchod čekat nemusíte
Základní pravidlo je poměrně prosté.
Držitelem Senior Pasu se může stát člověk, kterému je alespoň 55 let a má trvalé bydliště na území České republiky. Pobírání starobního důchodu mezi podmínkami není. Mezi zapojenými místy mohou být také lékárny, optiky a další služby spojené se zdravím. Konkrétní výše slevy se vždy řídí nabídkou daného poskytovatele. Foto: Magnific
Registrace je
bezplatná a podle oficiálních pravidel s ní nejsou spojené žádné finanční povinnosti. Každý registrovaný člověk dostává jednu kartu, která je nepřenosná.
Koordinátorka projektu Alena Slámová smysl programu shrnula slovy:
„Senior Pas je sociální projekt, který si dává za svůj dlouhodobý cíl podporu seniorů.“
Uvedla to
v podcastu projektu Senior Pas. Slevy nejsou jen do lékárny
Právě
šíře nabídky je podle mě nejzajímavější. Oficiální web uvádí slevy ve výši 5 až 50 % a databáze zahrnuje poskytovatele z celé republiky.
Mezi běžné oblasti patří například: lékárny, optiky a zdravotnické potřeby muzea, galerie, hrady a zámky ubytování, lázně a cestování sport, vzdělávání a volnočasové služby vybrané obchody a internetové nákupy
Konkrétní nabídky se ale mohou postupem času měnit. Třeba
České dráhy mají pro letošní rok u Senior Pasu zvýhodněnou cenu vybraných aplikací IN 25 a IN 50. Právě proto bych před nákupem vždy zkontrolovala aktuální databázi nabídek.
Přečtěte si také: Toto jsou nejluxusnější a nejdražší lázně v Česku, senioři je mohou mít zdarma. Stačí udělat tohle 4 věci, které je dobré vědět před placením
Senior Pas nefunguje tak, že se sleva odečte automaticky. Držitel musí kartu předložit a
uplatnění slevy oznámit ještě před placením. Poskytovatel si navíc může ověřit totožnost občanským průkazem. Slevy se netýkají jen nákupů. Senior Pas lze využít také při cestování, volnočasových aktivitách, návštěvě památek nebo při léčebných pobytech. Foto: Magnific
Slevy se standardně nesčítají. Pokud je zboží už ve výprodeji nebo na něj platí jiná akce, další zvýhodnění přes Senior Pas obvykle využít nejde, pokud daný poskytovatel nestanoví jinak.
Přečtěte si také: Senioři jásají: V Česku se brzy otevře extrémně levný řetězec, nabídne podobné věci jako Action a Pepco Na kartu si pár týdnů počkáte
Po registraci není karta připravená okamžitě. Tisk probíhá hromadně a oficiální web uvádí dobu přibližně
4 až 6 týdnů. Způsob převzetí se liší podle kraje, někde přijde poštou, jinde se vyzvedává na určeném místě.
Projekt nabízí také
mobilní aplikaci, která umí vyhledávat slevy podle kraje, okresu, kategorie nebo polohy. Možnosti jejího využití se však podle aktuálních informací liší podle regionu, proto je dobré zkontrolovat podmínky pro konkrétní kraj.
Přečtěte si také: Jaký důchod přinese celoživotní práce za minimální mzdu? Nestačí to ani na pokrytí základních potřeb Jedna bezplatná registrace může dávat smysl celé roky
Senior Pas není státní sociální dávka ani zvýhodnění, které člověk získá automaticky po dosažení určitého věku. Jde o
slevový program, do kterého je nutné se samostatně zaregistrovat. Na Senior Pas nemusíte čekat až do důchodu. Stačí dovršit 55 let a splnit podmínku trvalého bydliště v České republice. Foto: Magnific
Právě to může být důvodem, proč o něm část lidí stále neví. Pokud je vám 55 let nebo více, registrace nic nestojí a karta nemá časově omezenou platnost. I pár využitých slev za rok tak může znamenat příjemnou úsporu
bez dalších poplatků. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, seniorpasy.cz, kr-vysocina.cz, sskm.cz