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Lidé od 55 let mohou ušetřit tisíce korun na slevách po celém Česku. Mnozí o nich ale neví

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O některých slevách se člověk dozví až ve chvíli, kdy je začne cíleně hledat. Senior Pas patří právě mezi ně. Získat ho mohou lidé po dovršení 55 let a rozhodně nemusí čekat na přiznání starobního důchodu.
Od 55 let můžete čerpat slevy po celém Česku. Stačí se registrovat a ušetříte až 50 %

Od 55 let můžete čerpat slevy po celém Česku. Stačí se registrovat a ušetříte až 50 %

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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