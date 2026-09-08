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Kinobox Daily: Pes je nejlepší přítel člověka, i když je robotický. Jak si lidstvo před lety představovalo AI?

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Projekt A.X.L., nebo pouze A.X.L., stejně jako v původní angličtině, je dobrodružné sci-fi Olivera Dalyho. Celý projekt začal jako režisérův krátkometrážní film z roku 2015, který se mu o tři roky později povedlo přepracovat do celovečerního snímku; ten je dodnes režisérovým jediným dílem. Na A.X.L.a se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Pes je nejlepší přítel člověka, i když je robotický. Jak si lidstvo před lety představovalo AI?

Kinobox Daily: Pes je nejlepší přítel člověka, i když je robotický. Jak si lidstvo před lety představovalo AI?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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