Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací

Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixacíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixacíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 23.10.2026 08:24
Hodnota nemovitostí se v průběhu let mění, pojistné částky však nemusí tomuto vývoji odpovídat. Slavia...
Litevská společnost Pekkla UAB a ukrajinská December One RND Ltd podepsaly ve středu 14. října prohlášení o...
Česko se v mezinárodním žebříčku daňové konkurenceschopnosti OECD posunulo na sedmé místo. Pomohlo mu...
Připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru má zpřesnit pravidla pro posuzování schopnosti klientů...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →