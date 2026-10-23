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Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací

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Většina sledovaných bank v říjnu zvýšila úrokové sazby hypoték. Zdražování se týkalo především úvěrů s tříletou a pětiletou fixací. Nejvýraznější zdražení zaznamenala Partners Banka. Sazby zvýšily také Komerční banka a ČSOB.
Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací

Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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