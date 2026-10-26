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Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

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Litevské ozbrojené síly převzaly mobilní radary středního dosahu AN/TPS-77 MRR od americké společnosti Lockheed Martin a začlenily je do své protivzdušné obrany.
Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

Zdroj: Wikimedia Commons, Nick-D
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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