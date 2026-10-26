Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

Ve stejném týdnu uspěla litevská firma RSI Europe v evropské soutěži o peníze na výrobu munice, Evropská unie jí společně s estonským partnerem přidělila 29,5 milionu eur (přibližně 718 milionů Kč).
Nové radary AN/TPS-77 MRR (Multi-Role Radar, víceúčelový radar) mají podle litevského ministerstva národní obrany umožnit včasnou detekci vzdušných cílů a dodat sledování vzdušného prostoru větší pružnost. Systémy již byly do Litvy dodány a zařazeny do výzbroje ozbrojených sil.
„Pracujeme na komplexním pokračování soustavného posilování protivzdušné obrany. Tyto radary byly do Litvy dodány a začleněny do litevských ozbrojených sil. Do konce letošního roku podepíšeme další smlouvy, a tím dále posílíme schopnosti identifikovat a neutralizovat vzdušné hrozby,“ uvedl ministr národní obrany Robertas Kaunas.
Radary budou v reálném čase sdílet data s Integrovaným systémem protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System) a přispívat k tvorbě společného obrazu vzdušné situace, který aliance sdílí mezi všemi členy. Podle resortu tím Litva posune o další krok i svou interoperabilitu se spojenci.
Osm vybraných projektů z 83 přihlášených
Druhá zpráva se týká zbrojního průmyslu. Společný projekt litevské technologické firmy RSI Europe a estonské společnosti Odin Defence, připravený v rámci Evropské strategie pro obranný průmysl (European Defence Industrial Strategy), byl vybrán k financování z Evropského programu pro obranný průmysl (European Defence Industry Programme, EDIP). Konkrétně jde o část programu zaměřenou na posílení průmyslových kapacit a výzvu „Energetic Components“ (energetické komponenty). Projekt získá 29,5 milionu eur (přibližně 718 milionů Kč).
Konkurence byla značná. Členské státy EU a Norsko podaly celkem 83 návrhů, z nichž bylo k financování vybráno pouze osm. Dohromady si rozdělí až 168,2 milionu eur (přibližně 4,1 miliardy Kč). Litevské ministerstvo národní obrany návrh podpořilo s tím, že odpovídá jedné z priorit rozvoje domácího zbrojního průmyslu, kterou je navýšení kapacit pro výrobu munice.
Výroba v okrese Panevėžys
RSI Europe plánuje projekt realizovat v okrese Panevėžys. Investice má podle ministerstva přinést nová pracovní místa, přilákat kvalifikované pracovníky a podpořit hospodářský rozvoj regionu. Zapojení litevské firmy má zároveň zvýšit bezpečnost dodavatelských řetězců a rozšířit výrobní kapacity potřebné k pokrytí obranných potřeb Litvy i jejích spojenců.
Resort dodal, že bude i nadále podporovat rozvoj litevského obranného průmyslu a účast místních firem v unijních finančních nástrojích. Cílem je podle něj posilovat průmyslové obranné kapacity Evropy a zároveň naplňovat dlouhodobé potřeby Litvy a jejích spojenců.