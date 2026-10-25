Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ekonomické otřesy posledních let, divoká inflace a skokový růst úrokových sazeb, nám všem daly tvrdou lekci. Ukázaly, že nechat úspory ležet na běžném účtu znamená sledovat, jak ztrácejí hodnotu. Čechy to donutilo přemýšlet jinak a celkový fondový kapitál u nás už přesáhl 2,33 bilionu korun.
KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:30

Reklama
Další články z Trade-off
EU omezí dovoz čínských hybridů. Chce chránit evropský automobilový průmysl
EU omezí dovoz čínských hybridů. Chce chránit evropský automobilový průmysl
Evropské firmy vyzývají k vyváženějšímu přístupu EU vůči Číně
Evropské firmy vyzývají k vyváženějšímu přístupu EU vůči Číně

Evropská unie by měla důsledněji chránit svůj průmysl před nekalou konkurencí z Číny a snižovat strategické...

Volkswagen podle odborů žádá zmrazení mezd ve Škodě Auto do roku 2030
Volkswagen podle odborů žádá zmrazení mezd ve Škodě Auto do roku 2030

Mateřský koncern Volkswagen podle odborů KOVO požaduje zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto až do roku...

124 letadel 737 a 15 vrtulníků Apache. Boeing bilancuje třetí kvartál
124 letadel 737 a 15 vrtulníků Apache. Boeing bilancuje třetí kvartál

Americký Boeing dodal ve třetím čtvrtletí 2026 zákazníkům 161 dopravních letadel a 33 kusů techniky své...

Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací
Hypotéky v říjnu zdražily, nejvíce rostly sazby delších fixací

Většina sledovaných bank v říjnu zvýšila úrokové sazby hypoték. Zdražování se týkalo především úvěrů s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.