KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

Jan Dragon
Jako člověk, který se investování věnuje denně, vidím za těmito čísly hlubší příběh o střetu generací, o proměně hodnotových žebříčků a o tom, jak se mění náš vztah k nejtradičnějšímu českému aktivu, k cihle.
Češi byli vždy národem vlastníků nemovitostí. Vlastní bydlení představovalo jistotu, životní cíl i symbol finanční stability. Tento vztah k nemovitostem v české společnosti nezmizel, mění se však způsob, jakým o něm přemýšlíme.
Je mi téměř čtyřicet, takže stojím na pomyslné hranici mezi starší a mladší generací. Vyrůstal jsem v hospodářské rodině, kde je půda po generace součástí rodinného dědictví, předává se z generace na generaci a vazba k našemu dědictví je ve mně hluboce zakořeněná. Chápu proto generaci mých rodičů, pro které bylo celoživotním cílem fyzicky vlastnit nemovitost. Jenže svět se změnil.
Pamatuji doby, kdy byla úroková sazba kolem 2 %, nájemné bez problémů pokrylo hypotéku a zůstávalo čisté cashflow. Dnes jsme v realitě sazeb kolem 5 až 5,5 %. Koupíte-li dnes byt za 4 až 5 milionů, vezmete hypotéku na 70 % hodnoty a nastavíte tržní nájemné, zjistíte, že v celé ČR, s výjimkou Karlových Varů a Ústí nad Labem, budete každý měsíc doplácet ze svého. V tu chvíli už neinvestujete pro průběžný výnos, ale spekulujete, že ceny dlouhodobě porostou a byt za pár let se ziskem prodáte.
Na druhou stranu se můžeme podívat na nemovitostní fondy, kde investujete stejný kapitál, ale peníze se rozprostřou do portfolia prémiových budov v hodnotě miliard korun. Místo jednoho nájemníka máte stovku bonitních nájemců typu Google nebo Mercedes-Benz a odejde-li jeden ze sta, zbývá dalších 99, kteří generují stabilní cashflow. Smlouvy s takovými giganty navíc nejsou na rok jako u bytů, ale na několik let dopředu a jako investor máte klid.
A právě diverzifikace a kolektivní vlastnictví mohou být jednou z odpovědí na situaci, kdy se přímé vlastnictví nemovitosti pro stále více lidí vzdaluje. Dostupnost bydlení v České republice patří dnes k nejhorším v Evropské unii. Průměrný byt o velikosti 70 metrů čtverečních vyžaduje téměř čtrnáct hrubých ročních platů a v Praze ještě výrazně více. Zároveň rostou ceny nemovitostí rychleji než příjmy domácností a průměrná hypotéka se blíží pěti milionům korun. Není proto překvapivé, že osm z deseti lidí bez vlastního bydlení považuje jeho pořízení za nedostupné. Mezi mladými je tento podíl ještě vyšší. Sen o přímém vlastnictví se tak pro většinu z nich stává nedostupným a stále více lidí proto přestává uvažovat v intencích „musím vlastnit ten konkrétní byt“ a začíná hledat způsob, jak se na realitním trhu podílet jinak.
To ale neznamená, že mladí ztratili zájem o nemovitosti jako takové, naopak. Právě generace Z vykazuje rekordní zájem o investování a tento trend dnes pozorujeme i na realitním trhu. Nemovitostní fondy zaznamenaly v minulém roce růst majetku o více než 38 procent a patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty českého investičního trhu. Ukazuje se, že investoři, včetně těch nejmladších, chtějí zůstat exponováni vůči nemovitostem. Zároveň však hledají cesty, které jim umožní rozložit riziko napříč více budovami, nájemci nebo lokalitami.
Nemyslím si proto, že stojíme na konci české lásky k nemovitostem. Spíše jsme svědky její proměny. Nemovitosti zůstávají důležitou součástí budování majetku, ale mladá generace k nim přistupuje jinak než generace před ní. Místo jedné velké sázky dává přednost promyšlenému portfoliu a místo důrazu na vlastnictví konkrétního aktiva klade větší důraz na jeho funkci v celkovém finančním plánu.
A právě tato změna podle mě v příštích letech zásadně ovlivní podobu českého investičního i nemovitostního trhu.