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Evropské firmy vyzývají k vyváženějšímu přístupu EU vůči Číně

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Evropská unie by měla důsledněji chránit svůj průmysl před nekalou konkurencí z Číny a snižovat strategické závislosti, aniž by plošně omezovala vzájemnou hospodářskou spolupráci.
Evropské firmy vyzývají k vyváženějšímu přístupu EU vůči Číně

Evropské firmy vyzývají k vyváženějšímu přístupu EU vůči Číně

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:01

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