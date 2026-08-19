https://www.dekorstudio.cz/set-2ks-kavovych-stolku-70-50-dub-sonoma-cerne-nohy/

Značka, kterou většina českých zákazníků zná z regálů Alzy nebo Datartu, poprvé v tuzemsku testuje vlastní maloobchodní formát, místo, kde si člověk na jednom pultu osahá powerbanky, nabíječky, sluchátka soundcore, kamery eufy i projektory Nebula. A aby přilákala první vlnu návštěvníků, rozjela sedmidenní akci s plošnými slevami, tisícovkami dárků a soutěží. Háček? Celá úvodní promo akce končí ve čtvrtek 20. srpna 2026. Po tomto datu prodejna zůstává, ale zvýhodněné ceny a doprovodný program zmizí.
Teprve druhé město s touto prodejnou
První evropskou vlastní prodejnu Anker otevřel 26. dubna 2025 v bělehradské Galerija Belgrade na nábřežní promenádě. Firma ji tehdy na
LinkedInu označila jako „vůbec první samostatnou zážitkovou prodejnu v Evropě“ a zasadila ji do širší expanze ve střední a východní Evropě. Obchod zabírá prostor ve 2. patře, otevřeno má denně od 10:00 do 23:00 a pokrývá celé ekosystémy značek Anker, soundcore, eufy a Nebula.
Praha je teprve druhým krokem. Mezi bělehradským a pražským otevřením uplynulo šestnáct měsíců; Anker zjevně nevyrazil do Evropy sprintem, ale opatrně testuje, jestli vlastní kamenný obchod dokáže fungovat vedle zavedených partnerských prodejců. Obě města leží v regionu střední a východní Evropy, kterou Anker v oficiální komunikaci opakovaně zmiňuje jako prioritní oblast růstu. Další konkrétní evropské město ale zatím veřejně potvrzené není.
Co přesně slevy obnáší, den po dni
Akční mechanismus není jednolitý. Anker ho rozložil do dvou fází:
14.–16. srpna 2026: 20% sleva na celý sortiment prodejny (to už bohužel není aktuální). 17.–20. srpna 2026: 15% sleva na celý sortiment, k tomu až 50% sleva na vybrané produkty.
Kromě slev běží paralelně několik doprovodných akcí:
Dárky pro první návštěvníky: 14. srpna dostalo prvních 200 předem registrovaných zákazníků reproduktor soundcore Select 4 Go. Prvních 15 ve frontě navíc odešlo s reproduktorem soundcore Boom 2 Black, pozice 16–200 obdržely kabel zdarma. Ve dnech 15. a 16. srpna prvních 15 zákazníků denně získalo Select 4 Go, dalších 185 kabel, vždy do vyčerpání zásob. Stírací losy: Každý návštěvník dostává stírací los s okamžitou výhrou. Anker slibuje přes 10 000 dárků, voucherů a odměn. Tombola: Pouze 14.–16. srpna, každé dvě hodiny od 14:00 do 20:00. Hřiště Anker: Zážitková zóna v 1. podlaží, otevřená 14.–20. srpna. Hlavní výzva „Vytáhni závaží“: kdo během 10 sekund protáhne těžké závaží otvorem, může vyhrát powerbanku Anker 25 000 mAh / 165 W. Prvních deset úspěšných účastníků ji získá.
Po čtvrtku 20. srpna akce končí. Prodejna ale nikde není označená jako pop-up; Anker používá formulaci „nejnovější maloobchod“ i „vlajkový obchod“. Bez opačného oznámení jde o standardní kamenný obchod, který zůstane.
Vyplatí se jet osobně, nebo objednat z Alzy?
Tohle je otázka, kterou si položí každý, kdo bydlí dál než dvě zastávky metrem od Černého Mostu. Spočítali jsme to na konkrétním příkladu.
Powerbanka Anker 25K / 165 W stojí na
Alze 2 190 Kč, s aktuálním slevovým kódem 1 752 Kč. Na Datartu je cena rovněž 2 190 Kč. Pokud pražská prodejna vychází ze stejné základní ceny, 20% sleva ji srazí na 1 752 Kč, tedy přesně na úroveň Alzy s kódem. Ve druhé fázi (15% sleva) by to bylo 1 862 Kč, tedy dráž než Alza s kódem.
Podle nás se osobní návštěva vyplatí hlavně ze tří důvodů: možnost vyzkoušet si produkty fyzicky, šance na dárek nebo výhru ze stíracího losu a přístup k vybraným produktům se slevou až 50 %, jejichž seznam Anker navíc zcela nezveřejnil. Kdo hledá jednu konkrétní věc a zná její cenu online, měl by si ji před cestou porovnat. Plošná sleva v kamenné prodejně automaticky neznamená nejnižší cenu na trhu.
Co najdete v prodejně, a vedle ní
Anker Store sídlí v 1. podlaží Westfield Černý Most, adresa Chlumecká 765/6, Praha 9. Sousedí s prodejnami Xiaomi a Garmin, což vytváří zajímavý technologický koridor. Každý z těchto obchodů ale cílí jinam:
Prodejna Zaměření Šíře sortimentu Anker Nabíjení, powerbanky, audio, chytrá domácnost, projektory Čtyři značky pod jednou střechou (Anker, soundcore, eufy, Nebula) Xiaomi Telefony, tablety, hodinky, vysavače, koloběžky, chytrá domácnost Značková prodejna pokrývající desítky kategorií Garmin Sportovní hodinky, GPS navigace, cyklo a outdoor Úzce specializovaný na sport a navigaci
Anker je v tomto trojlístku nejúžeji zaměřený na příslušenství a ekosystém, ale právě to je jeho síla. Zákazník, který potřebuje nabíječku k novému telefonu z vedlejšího Xiaomi Storu, má důvod zajít o pár metrů dál.
Proč právě Černý Most, a co to říká o ambicích Ankeru
Přímé oficiální zdůvodnění výběru lokality Anker nepublikoval. Centrum ale po nedávném rozšíření míří na 213 obchodů a restaurací a provozovatel Unibail-Rodamco-Westfield opakovaně mluví o silném zájmu retailerů a o přivádění vlajkových formátů. Dopravní dostupnost je nadstandardní: metro B (stanice Černý Most), autobusové linky 171, 181, 201 a 240, parkování ve Westfieldu zdarma na 4 hodiny. Z metra je to pěšky zhruba 500 metrů.
Otevírací hodiny samotné prodejny Anker po skončení úvodního týdne firma samostatně nezveřejnila. Sousední obchody i centrum fungují v režimu 9:00–21:00; dá se čekat, že Anker bude kopírovat stejný rozvrh.
Důležitější než adresa je ale signál, který za celým krokem stojí. Anker v Česku poprvé prodává přímo, ne přes partnera. Alza i Datart přitom jeho produkty běžně nabízejí, nejde tedy o odstřižení distribučních kanálů, spíš o jejich doplnění. Pokud se obchod osvědčí, je možné, že další města v regionu budou následovat. Zatím ale žádné konkrétní potvrzené není.
Powerbanky a nabíječky si od čtvrtka můžete osahat na vlastní kůži. Stírací los dostanete k tomu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík