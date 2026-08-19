PML přichází s bojovnickou reality show. Představí se v ní i MarpoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
PML přichází s bojovnickou reality show. Představí se v ní i Marpo
Patryk Prokulski popsal Armana Tsarukyana jako jednoho z nejméně příjemných bojovníků, které v UFC...
Dana White zveřejnil částku, kterou si podle něj v UFC vydělali bojovníci získaní přes Contender Series. Od...
Will Fleury chce na OKTAGONu 100 okamžitou odvetu v polotěžké váze. Makhmud Muradov však trvá na vlastních...
Kaik Brito si po brutálním KO Nama Fazila odnesl smlouvu s UFC a ještě jednu odměnu navíc. Islam Dulatov mu...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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