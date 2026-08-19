Hajlování na fotbale v 6. lize: policie věc odložila, disciplinární komise udělila roční zákaz

Případ ukazuje něco, co si běžný fanoušek amatérského fotbalu málokdy uvědomí: policejní odložení věci neznamená, že se nic nestalo. Znamená jen, že státní orgán nenašel důvod k trestnímu stíhání. Fotbalový svaz ale funguje podle vlastních pravidel, a ta mohou být přísnější. Disciplinární komise Zlínského krajského fotbalového svazu posoudila případ samostatně a dospěla k závěru, který se promítl do jednoho z nejtvrdších trestů, jaké amatérské soutěže v Česku pamatují.
Dva režimy, dvě logiky
Klíčem k pochopení celé kauzy je rozdíl mezi veřejnoprávní a sportovní odpovědností. Policie zkoumá, zda jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku. Pokud nenaplňuje, třeba kvůli nedostatku důkazů o úmyslu nebo kvůli nenaplnění zákonných znaků, věc odloží. Tečka.
Disciplinární komise FAČR ale řeší jinou otázku: porušil hráč interní pravidla a poškodil fotbalové prostředí? Důkazní standard je jiný, účel řízení je jiný, výsledek může být jiný. Podle Disciplinárního řádu FAČR spadá jednání typu veřejného hanobení nebo diskriminačních gest do kategorie, kde přicházejí v úvahu zákazy činnosti, peněžité pokuty i povinnost vykonat fotbalově prospěšnou činnost. A u závažných disciplinárních přečinů se neuplatňuje běžná promlčecí doba, což vysvětluje, proč mohl trest přijít s odstupem.
Proč trvalo potrestání téměř dva roky
Incident se odehrál podle dostupných informací přibližně v roce 2024. Trest padl až v roce 2026. Takový skluz vypadá na první pohled podezřele, ale má procesní logiku.
Nejpravděpodobnější scénář: disciplinární orgán vyčkal na uzavření policejní větve případu. Dokud policie věc aktivně prověřovala, nebylo neobvyklé, že sportovní komise vlastní řízení pozastavila nebo nezahajovala. Jakmile policie případ odložila, otevřel se prostor pro interní posouzení. A protože šlo podle všeho o závažný disciplinární přečin, promlčení nehrozilo.
Přesný důvodový řetězec, kdo podal podnět, kdy přesně bylo řízení zahájeno a jak dlouho trvalo dokazování, bez plného znění rozhodnutí disciplinární komise nelze doložit. Časová osa ale rámcově odpovídá standardnímu postupu, kdy sportovní orgán nechce kolidovat s probíhajícím policejním šetřením.
Co roční zákaz znamená v praxi
V profesionálním fotbale by roční stopka znamenala ztrátu příjmu a mediální stigma. V šesté lize je dopad jiný, ale ne nutně menší.
- Výpadek celé sezony: Hráč nemůže nastupovat do soutěžních utkání po dobu 12 měsíců od právní moci rozhodnutí. Prakticky to zasáhne minimálně jednu, spíše dvě půlky ročníků.
- Věkový faktor: Na aktuální soupisce A-týmu Rymic jsou hráči zhruba od 17 do 34 let. Pro staršího hráče může rok bez zápasů znamenat faktický konec. Pro mladšího těžkou, ale překonatelnou pauzu.
- Širší dopad: Od července 2026 navíc vstupuje v platnost novelizace Disciplinárního řádu FAČR, která rozšiřuje paletu sankcí o zákaz výkonu jiné činnosti nebo zákaz účasti na aktivitách FAČR. Bez přesného výroku rozhodnutí nelze říct, která forma zákazu byla uložena.
Jak tvrdý je trest ve srovnání s praxí
V běžné disciplinární agendě pátých a šestých lig se řeší hlavně tvrdé zákroky, vulgarismy vůči rozhodčím a nesportovní chování. Tresty se pohybují v řádu jednotek utkání, dva, tři, výjimečně pět zápasů. Roční zákaz je v tomto kontextu mimořádně přísný.
Historické české srovnání nabízí případ Pavla Horvátha z roku 2007. Tehdejší disciplinární komise kvalifikovala jeho gesto jako „vizuální část nacistického pozdravu“ a uložila pokutu 200 tisíc korun, bez zákazu startů. Finanční sankce byla vysoká, ale Horváth mohl dál hrát. Hráč Rymic hrát nemůže. V absolutních číslech je Horváthova pokuta tvrdší zásah do peněženky, v praktickém dopadu na možnost hrát fotbal je ale roční stopka v amatérské soutěži razantnější.
Odvolání jako otevřená cesta
Hráč má podle dostupných předpisů FAČR právo podat odvolání do pěti dnů od doručení rozhodnutí. Zlínský KFS disponuje vlastní odvolací a revizní komisí, která by případ posuzovala. Zda hráč této možnosti využil nebo využije, z otevřených zdrojů zatím nevyplývá.
Šanci na úspěch odvolání nelze bez znalosti důkazní situace a odůvodnění rozhodnutí poctivě odhadnout. Jisté je jen to, že procesní cesta existuje, a že disciplinární komise vedená Zdeňkem Kadlčkem musela mít pro tak výjimečný trest dostatečně silnou oporu v důkazech.
Případ z Rymic tak zůstává otevřený v detailech, ale uzavřený v jednom podstatném bodě: fotbalový svaz ukázal, že i tam, kde státní orgán ustoupí, má sport vlastní pravidla, a vlastní zuby.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner