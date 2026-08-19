Lidl ohlásil radikální změnu placení. Postupně ji bude zavádět na všech pobočkách v Česku

Nová éra placení bez plastových karet
Maloobchodní řetězec Lidl Česká republika v.o.s. a Air Bank a.s. ze skupiny PPF oznámily 18. srpna 2026 strategické partnerství. Na pokladny všech 326 prodejen Lidl v České republice se postupně dostane tuzemská platební metoda Cvak. Tato technologie přináší možnost platit přímo z účtu na účet bez nutnosti využití tradiční karetní infrastruktury.
Celý systém funguje na principu Account-to-Account (A2A). Zákazníci s účty u Air Bank, Moneta Money Bank, mBank a Fio banky mohou využít přímou integraci ve své mobilní aplikaci. Pro klienty ostatních bankovních domů je připravena možnost naskenovat QR kód nebo zaplatit digitalizovanou kartou přes rozhraní Cvak.
Jak to bude fungovat v praxi?
Zákazník, který má běžný účet u Air Bank a v telefonu nainstalované mobilní bankovnictví, nakoupí v Lidlu potraviny za 800 Kč. U samoobslužné pokladny zvolí možnost platby Cvak, případně tak učiní přes věrnostní aplikaci Lidl Plus.
Pokladna vygeneruje požadavek, telefon zákazníka ho přesměruje přímo do aplikace My Air, kde zákazník platbu autorizuje otiskem prstu nebo pomocí Face ID. Peníze odejdou přímo z jeho účtu na účet Lidlu během 10 sekund, aniž by musel vytahovat peněženku.
Kdy novinka odstartuje a co se mění pro zákazníky?
Ačkoliv bylo partnerství oznámeno v srpnu 2026, reálné fungování v praxi se očekává nejdříve na podzim 2026. Zavádění na jednotlivých pobočkách totiž bude probíhat postupně. Pro zákazníky je zásadní, že se nejedná o žádné nucené rušení dosavadních zvyklostí.
Možnost platit hotovostí, běžnými platebními kartami i mobilními peněženkami Apple Pay a Google Pay zůstává plně zachována beze změn. Nová metoda Cvak představuje pouze dobrovolnou doplňkovou možnost. Zákazníci si tak mohou sami vybrat způsob, který jim v danou chvíli nejvíce vyhovuje.
Proč řetězec na novou metodu sází?
Hlavní motivací pro obchodníka je výrazné snížení transakčních poplatků díky zkrácení řetězce zpracovatelů oproti běžným kartovým asociacím. Nová metoda navíc slouží jako spolehlivá technologická záloha pro případ výpadku standardních karetních terminálů.
Zkracuje se tím i digitální stopa zákazníka, protože do transakce vstupují pouze Lidl, Cvak a banka. Lidl se tímto krokem stává druhým velkým retailovým řetězcem v České republice, který Cvak zavádí. Prvním průkopníkem byl řetězec Albert, který pilotní spuštění této služby zahájil již v květnu 2025.
Co na změnu říká veřejnost a odborníci?
Slova jednoho z věrných zákazníků mluví za vše: „Konečně se ledy pohnuly. Poplatky kartovým asociacím jako Visa a Mastercard jsou šílené a tohle je skvělá česká alternativa. V Albertu to přes aplikaci funguje super, tak doufám, že to Lidl do své aplikace Lidl Plus integruje stejně hladce a nebude to padat,“ píše uživatel v diskusi na sociálních sítích.
„Spolupráce s Lidlem je důkazem, že Cvak dokáže fungovat i ve velkém měřítku a že přímé platby z účtu na účet jsou pevnou součástí českého platebního trhu. Nejde o nahrazování platebních karet, ale o rozšiřování možností, jak mohou zákazníci zaplatit, přičemž volba způsobu bude na nich,“ potvrzuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Zdroje článku: idnes.cz, denik.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová