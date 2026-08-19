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Lidl ohlásil radikální změnu placení. Postupně ji bude zavádět na všech pobočkách v Česku

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Představte si, že při placení u pokladny úplně vynecháte globální karetní obry a peníze odejdou přímo z vašeho účtu během několika sekund. Jeden z nejpopulárnějších tuzemských řetězců oznámil krok, který vyvolal vlnu diskusí o budoucnosti placení v Česku.
Lidl ohlásil radikální změnu placení. Postupně ji bude zavádět na všech pobočkách v Česku

Lidl ohlásil radikální změnu placení. Postupně ji bude zavádět na všech pobočkách v Česku

Zdroj: foto redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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