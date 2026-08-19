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Ulice začne pořádně zostra: Soňa s těhotnou Ájou uvíznou ve výtahu. Půjde o život!

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Po několikatýdenní letní pauze se seriál Ulice vrací na televizní obrazovky. A v samém úvodu je rozhodně nečeká poklidný návrat. Křečovice totiž ochromí rozsáhlý blackout, který převrátí život místních vzhůru nohama. Bez elektřiny, signálu i možnosti dovolat se pomoci budou muset čelit situacím, které nikdo nečekal. Nejdramatičtější chvíle přitom zažijí Soňa (Lucie Vondráčková) s těhotnou Ájou (Barbora Mudrová), které uvíznou ve výtahu.
Ulice

Ulice

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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