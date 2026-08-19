Reklama
3 min
Ulice začne pořádně zostra: Soňa s těhotnou Ájou uvíznou ve výtahu. Půjde o život!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po několikatýdenní letní pauze se seriál Ulice vrací na televizní obrazovky. A v samém úvodu je rozhodně nečeká poklidný návrat. Křečovice totiž ochromí rozsáhlý blackout, který převrátí život místních vzhůru nohama. Bez elektřiny, signálu i možnosti dovolat se pomoci budou muset čelit situacím, které nikdo nečekal. Nejdramatičtější chvíle přitom zažijí Soňa (Lucie Vondráčková) s těhotnou Ájou (Barbora Mudrová), které uvíznou ve výtahu.
Ulice
Zdroj: TV Nova
Reklama
Elizabeth Kopecká o bujných ňadrech: Mám velké přednosti, ale odmítám se kvůli nim skrývat
Zpěvačka Elizabeth Kopecká (31) si nenechala ujít Glo party a pro Aplausin.cz promluvila nejen o cestě za...
Pohádková svatba Biasiol a Dejdara: Utajovaný obřad proběhl v romantické vile jako vystřižené z Itálie!
Influencerka a podnikatelka Veronica Biasiol je vdanou paní. Vzala si za manžela Matěje Dejdara (28), který...
Tomáš Třeštík o maturitě u Václava Klause ml.: Dal mi totální kouř a pak mě nepozdravil
Fotograf Tomáš Třeštík (48) bez obalu promluvil o jednom z nejstresovějších zážitků svého mládí. S odstupem...
Anděl mezi zdravotníky: Dvanáctku finalistů uzavírá Ivana Peterková a Veronika Hanečáková
Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. Dvanáctku finalistů uzavírá Ivana Peterková a...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Ze začátku v jejich lásku nikdo nevěřil. Dnes tyto 3 páry patří k nejstabilnějším v českém showbyznysu
- Mně můžete věřit, reagoval Babiš z dovolené na kritiku. Lidé mu pod fotkou připomněli jeho vlastní slova o Fialovi
- Doba je divná: Charismatický Richard Tesařík zpívá první píseň z alba Soukupa a Zimy
- Ulice: Adriana se nastěhuje k Prokopovi, idylka ale po pár dnech skončí. Klárka začne volat po tatínkovi
Milovníci šťavnatých melounů by měli zpozornět. Existuje pádný důvod, proč si na ně dát pozor, jinak může hrozit otrava
Zdravestravovani.eu
dnes, 14:49
2 min
Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin
Světkreativity
dnes, 14:49
2 min
Hyský před zápasem s Crvenou zvezdou: Nechceme se bránit, chceme provokovat. Plzeň ale třikrát v řadě nevyhrála
SportyŽivě
dnes, 14:49
3 min
Kuželky nejsou jen pro seniory. Hrají je i mladí a stojí pár korun
Hradecká Drbna
dnes, 14:45
2 min
Ze začátku v jejich lásku nikdo nevěřil. Dnes tyto 3 páry patří k nejstabilnějším v českém showbyznysu
In-lifestyle.cz
dnes, 14:44
4 min
Reklama
Mikulášek tvrdí, že má adresy mladíků, kteří týrali zraněnou srnu. Chce si to s nimi vyřídit
MMAMAG.cz
dnes, 14:43
1 min
Brabec radí Juráskovi po přestupu do Sparty: Bez mentální odolnosti se na Letné neprosadíš
SportyŽivě
dnes, 14:43
3 min
Komentátoři tipovali pivo, Anisimovová pila jablečný ocet. Nápoj s pěnou vyvolal debatu během zápasu
SportyŽivě
dnes, 14:41
4 min
Nová pražská nemocnice bude v areálu té vinohradské, využije se prázdný pozemek
Pražská Drbna
dnes, 14:39
2 min
Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostele
Budějcká Drbna
dnes, 14:38
1 min
Reklama
Makhachev drtí UFC i v číslech. Z 50 kol jich prohrál jen sedm
MMAMAG.cz
dnes, 14:37
1 min
Pirát po faulu zuří. Koleno mě mohlo dostat na vozík
MMAMAG.cz
dnes, 14:32
1 min
Ukrajinec neuspěl s žádostí o ochranu, obava z války podle soudu v Plzni nestačí
Plzeňská Drbna
dnes, 14:30
1 min
Jak zablokovat reklamy v telefonu? Jediné nastavení vyřeší většinu potíží
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
4 min
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tohle není maturita, přesto se u některých otázek pěkně zapotíte
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
1 min
Reklama
Hnědé listy na hortenzii nejsou nemoc. Tři chyby v péči, které keř zabíjejí zevnitř
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:26
3 min
Podraz? ChatGPT začne ještě v srpnu zobrazovat reklamy. Vypnout je můžete, ale musíte za to něco zaplatit
Mobify.cz
dnes, 14:17
4 min
Merz odsoudil výzvy k zabíjení Palestinců, Izrael vyšetřuje vojáky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:15
Domácí vrstvené květináče snadno vyrobíte svépomocí. Každou zahradu promění k nepoznání
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 14:09
1 min
Slavia našla další fotbalový zázrak. Podepsala smlouvu s patnáctiletým Lukou Petrovičem
SportyŽivě
dnes, 14:09
3 min
Reklama
Bývalo to skoro v každém obýváku. Dnes po tom starožitníci doslova pasou
VědaŽivě.cz
dnes, 14:05
4 min
Soukalová před druhým porodem přiznala strach. Řeší, jestli zvládne lásku rozdělit mezi dvě děti
SportyŽivě
dnes, 14:03
3 min
Invazivní dřevina má namále. Je ideální čas na likvidaci pajasanu žláznatého
Brněnská Drbna
dnes, 14:00
2 min
Nalijte sklenici vody do spodního rámu vašeho plastového okna. Tento test dělají řemeslníci jako první
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
3 min
Zahradnice dává rajčatům a okurkám Aspirin. Jedna tableta měsíčně a plody nestíhá sbírat
adbz.cz
dnes, 14:00
2 min
Reklama
Martin se ztratil z muzea v Praze, vyhlásili po něm celostátní pátrání
Pražská Drbna
dnes, 13:57
1 min
Půl miliardy korun ročně pro extraligu: Dědkovu nabídku kluby odmítly, hokejový svaz mlčí
SportyŽivě
dnes, 13:40
4 min
Cunoda ještě dostane šanci: Red Bull potvrdil nizozemskou sestavu
SvětFormule.cz
dnes, 13:40
1 min
Malá dívka se rozplakala před zápasem polské ligy. Rozhodčí ji zvedl do náruče a šel s ní na hřiště
SportyŽivě
dnes, 13:40
3 min
Belgická překážka pro majitele elektromobilů. Na střeše nákupního centra už nezaparkují
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:38
Reklama
Jedna z nejkrásnějších pláží Chorvatska je schovaná pod útesem. Cesta k ní trvá téměř hodinu, ale stojí za to
Trendy Život
dnes, 13:37
3 min
Jagiellonia Białystok vyřadila Rangers z pohárů. Polský tým reagoval videem na posměšky skotských médií
SportyŽivě
dnes, 13:34
3 min
Mně můžete věřit, reagoval Babiš z dovolené na kritiku. Lidé mu pod fotkou připomněli jeho vlastní slova o Fialovi
VIPživot.cz
dnes, 13:33
3 min
Naše babičky dobře znaly sílu této byliny. Roste skoro na každé české zahradě, ale její blahodárné účinky zná málokdo
Zdravestravovani.eu
dnes, 13:33
2 min
Mynář dostane od státu skoro 1,5 milionu za stíhání v kauze penzionu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:33
Reklama
Banánové muffiny pro děti i dospělé, kteří rádi zachraňují ovoce tím nejsladším způsobem
Cooky.cz
dnes, 13:33
4 min
Cerúndolo na tréninku v Cincinnati: Nesnáším tenis, chci domů do Buenos Aires. Za pět turnajů má jedinou výhru
SportyŽivě
dnes, 13:32
3 min
V Buchlovských kopcích se srazila dvě auta, pět zraněných
ČR nehody
dnes, 13:31
1 min
Incident před prachatickým barem skončil popáleninami. Okolnosti vyšetřuje policie
Budějcká Drbna
dnes, 13:31
1 min
Poslední jídlo na Titaniku. Některé recepty byly zachráněny
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
5 min
Reklama
Reklama
Tři fáze války: co NATO chystá v případě ruského útoku. Jednu věc nechce
Michaela Petřeková prolomila mlčení o Benonim. Tohle je podle ní pro jejich vztah zásadní
Bruce Willis si i přes vážnou nemoc nenechal ujít svatbu své dcery: Tato fotka dojala fanoušky k slzám
Elizabeth Kopecká o bujných ňadrech: Mám velké přednosti, ale odmítám se kvůli nim skrývat
Mysleli jsme si, že svět už je zmapovaný. Pak satelit ukázal na vrcholu nedostupné hory něco kouzelného
Reklama
Reklama