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Na hraně zítřka: Tajemství Emily Blunt a zmatek ohledně polibku hlavních hvězd i názvu

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Akční sci-fi Na hraně zítřka spojilo Toma Cruise a Emily Blunt. Zákulisí natáčení odkrývá tajné těhotenství, vynucený polibek i zmatek kolem názvu.
Na hraně zítřka

Na hraně zítřka

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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