Chárova rozlučka v Trenčíně: mezi 30 legendami budou Jágr, Pastrňák, Kopitar i fotbalista Petr Čech

Zimní stadion Pavla Demitru v Trenčíně pojme necelých pět tisíc diváků. V srpnový podvečer se ale promění v jeviště, na kterém se potkají držitelé Stanley Cupu, členové Síně slávy a jeden bývalý fotbalový brankář, který si v posledních letech zvykl na hokejové betony. Chára si rozlučku pojmenoval Zee’s Final Shift a dal jí formát, jaký české a slovenské publikum dosud nevidělo: Boston proti zbytku světa. Není to náhodná all-star směs, je to jeho hokejový životopis rozepsaný do dvou šaten.
Boston v jedné kabině, svět v druhé
Tým Boston tvoří patnáct hráčů, kteří s Chárou sdíleli šatnu v TD Garden. Patrice Bergeron, David Pastrňák, Ray Bourque, Mark Recchi, Milan Lucic, Johnny Boychuk, Andrew Ference, Dennis Seidenberg, Aaron Ward, Adam McQuaid, Chris Kelly, Tomáš Kaberle, Daniel Paille, Jaroslav Halák a Brad Marchand, ten ovšem z plánované účasti nakonec vypadl kvůli vleklým zdravotním potížím se spodní částí těla, které řešil už od jara.
Proti nim nastoupí dvanáctka, která kopíruje druhou linii Chárovy kariéry, slovenskou, evropskou, mezinárodní. Jaromír Jágr, Anže Kopitar, Marián Hossa, Žigmund Pálffy, Jakub Voráček, Miroslav Šatan, Robert Reichel, Marco Sturm, Thomas Vanek, Radek Hamr, Andrej Sekera. A Petr Čech.
Podle oficiálního webu akce organizátoři stále mluví o „převaze hráčů z Boston Bruins“ a o širším okruhu hvězd, takže seznam nemusí být konečný. K 20. červenci 2026 ale bylo veřejně potvrzeno 27 jmen.
Proč Petr Čech není kuriozita
Fotbalový brankář se 124 reprezentačními starty za Česko na hokejové rozlučce; zní to jako marketingový trik. Jenže Čech hokej skutečně hraje. V listopadu 2023 absolvoval profesionální debut za Belfast Giants, v srpnu 2024 se do klubu vrátil na hostování a v britských soutěžích odchytal desítky zápasů. S Chárou navíc sdílel led už v roce 2017 na Havlátově rozlučce v Brně. Není to celebrita na výletě. Je to hokejový brankář, který má náhodou fotbalové jméno.
Proč Trenčín a proč teď
Chára mohl rozlučku uspořádat v Bostonu, kde strávil čtrnáct sezon a kde od září 2025 pracuje jako poradce a mentor v hokejových operacích Bruins. Zvolil ale stadion, na kterém jako kluk začínal. „Definitivní a přirozená tečka,“ říkají organizátoři na oficiálním webu. Po uvedení do IIHF Hall of Fame i Hockey Hall of Fame zbývalo už jen tohle, vrátit se tam, kde to začalo, a zavřít kruh.
Formát Boston vs. Svět přitom není jen efektní kulisa. Přímo kopíruje Chárovu kariérní mapu: na jedné straně klub, kterému dal nejlepší roky a s nímž v roce 2011 zvedl Stanley Cup, na druhé straně svět, ze kterého přišel a do kterého patří. Kopitar, čerstvý penzista po vyřazení Kings v dubnu 2026, Jágr, který na jaře řekl, že jeho profesionální kariéra je „pravděpodobně“ u konce, ale oficiální rozlučku nikdy neuspořádal, Hossa, Šatan, Pálffy, slovenská hokejová aristokracie. Chára si v Trenčíně nestaví exhibici. Staví monument.
Co potřebujete vědět, když chcete jet
- Datum a čas: pátek 21. srpna 2026, buly v 18:00
- Místo: Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 1705/34, Trenčín
- Fan zóna: od 13:00 u ODA, vstup zdarma; mezi ambasadory Marek Hamšík, Dominika Cibulková, Ján Lašák
- Vstupenky: prodej přes inviton.eu, stání od 60 €, sezení od 66 € do 333 € (nejdražší varianta zahrnuje podepsaný speciální dres)
- Přenos: živě na JOJ Šport; český vysílatel zatím potvrzen nebyl
- Výtěžek: benefice pro slovenské školy, konkrétní seznam příjemců ani cílová částka zveřejněny nebyly
Jak se skládá taková soupiska
Rozlučkové zápasy legend většinou organizují agentury. Chára šel jinou cestou, klíčová jména oslovoval osobně. Když potřeboval Bergerona pro propagaci akce, zvedl telefon a zavolal mu sám. Organizační zázemí svěřil Petru Neverišovi, ale výběr hráčů zůstal na něm. Opakovaně říká, že nevybírá podle zvučnosti, ale podle toho, co konkrétní člověk znamenal pro jeho kariéru. Proto Kaberle, proto Paille, proto Čech.
Srovnání s jinými rozlučkami je obtížné. Jágr vlastní formální rozlučkový zápas nikdy neodehrál a kladenský web ho stále vede v klubové struktuře. Chárova akce je o řád jednoznačnější: pevné datum, charitativní rámec, dva týmy s příběhem a explicitně komunikovaná tečka. Na stadionu pro necelých pět tisíc lidí, ve městě, kde to celé začalo. Přesně tak, jak by to obránce s 1 680 zápasy v NHL naplánoval: důkladně, osobně a bez zbytečných slov.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka