Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu

Talíř těstovin z italské restaurace má omáčku, která se lepí na každý kousek a krásně se leskne. Doma to tak nějak nikdy nevyjde, a tak člověk sáhne po smetaně nebo do pánve hodí kus másla, aby výsledek aspoň trochu zjemnil. Kuchaři přitom na krémovou omáčku používají něco úplně jiného. Stojí to nula korun a vy to po uvaření těstovin rutinně vyléváte.
Odlijte si hrnek, než sáhnete po cedníku
Řeč je o vodě, ve které se těstoviny vařily. Ta zakalená tekutina funguje jako zahušťovadlo a dochucovadlo v jednom. Celý trik stojí na jednom návyku. Ještě než těstoviny scedíte, odeberte si z hrnce plný hrnek téhle vody a nechte ho stranou. Víc než dva až tři decilitry většinou nespotřebujete.
Hrnek vody odebraný z hrnce ještě před scezením se pak v pánvi promění v surovinu, která omáčku zahustí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek můžete v klidu vylít. Jakmile si tenhle krok jednou osvojíte, přestanete kalnou vodu automaticky pouštět do dřezu a začnete ji brát jako surovinu, se kterou se dá pracovat.
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Za všechno může škrob. Během varu se ho z těstovin část uvolní do vody, obarví ji domléčna a promění ji v tekutinu, která houstne. Když ji přilijete k tuku v pánvi, škrob obě složky propojí a udrží pohromadě. Bez něj se rozpuštěný sýr sráží do žmolků a olej plave zvlášť. Se škrobem naopak vznikne hladká, lesklá omáčka.
Přesně tahle krémovost je důvod, proč lidé sahají po smetaně. Jenže právě tahle voda drží pohromadě i římskou klasiku jako carbonara nebo cacio e pepe. Sýr, tuk a trocha té kalné tekutiny se spojí do sametové omáčky, do které nepřijde ani lžíce smetany.
Osolte pořádně, ušetříte pak jinde
Aby voda splnila i svou druhou roli, musí být slaná. Italové mluví o chuti mořské vody, což v praxi vychází zhruba na lžíci na každý litr. Když pak takovou vodu přidáte do omáčky, dosolí ji za vás a slánku můžete nechat v poličce.
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Na množství vody přitom záleží víc, než by člověk čekal. Menší hrnec a jen tolik vody, aby těstoviny nadnášela, drží škrob v koncentrovanější podobě. Ve velkém hrnci plném vody se stejné množství škrobu rozředí a omáčku zahustí mnohem hůř.
Spojte těstoviny s omáčkou přímo na pánvi
Kde omáčku a nudle potkáte, rozhoduje o výsledku. Místo abyste hotovou omáčku přelili přes těstoviny až na talíři, vraťte odkapané těstoviny přímo do pánve k omáčce. Italové je vytáhnou z hrnce o chlup dřív, než jsou úplně měkké, a nechají je dojít teprve tady.
Teď přijde na řadu odložený hrnek. Vodu přilévejte po malých dávkách, těstoviny s omáčkou u toho pořád obracejte a nechte je spolu chvíli probublávat. Tekutina je navíc horká, takže jídlo na pánvi nezchladí. „Přidává se po menších dávkách a omáčka se musí s těstovinami dál promíchávat […],” uvedl pro web Kupi.cz kuchař David Perný.
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Na každou omáčku se postup nehodí. Omáčky zahuštěné jíškou, třeba bešamel, jsou husté samy o sobě a nudle do nich není proč vracet, takže naběračka vody tu nic nevyřeší. Svoje kouzlo ukáže hlavně u lehčích omáček z oleje, másla nebo sýra.
Dvě věci navíc dokážou celý efekt pokazit. Když těstoviny po scezení zchladíte pod tekoucí vodou, spláchnete z nich škrobový povlak a omáčka pak nemá čeho se chytit. Stejně tak vynechte při vaření olej. Vyplave nahoru, na samotné nudle se nedostane a mastný film pak brání omáčce přilnout.
Zdroje: https://www.petitchef.cz/articles/proc-vsichni-mluvi-o-vode-na-vareni-testovin-k-cemu-skutecne-slouzi-aid-18778, https://magazin.recepty.cz/clanky/proc-nevylevat-vodu-z-testovin-5-skvelych-zpusobu-jak-ji-muzete-vyuzit-1577.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47148-cim-zahustit-omacku-bez-mouky, https://www.vlasta.cz/inspirace/chyby-pri-vareni-testovin/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/cim-zahustit-omacku-bez-mouky/, https://www.tiscali.cz/kdo-pridava-do-omacky-vodu-misto-tohoto-dela-chybu-1-zmena-meni-chut-o-100-behem-2-minut-680623