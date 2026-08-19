Donutil a Zedníček zaskočili fanoušky těmito slovy o důchodu: Prozradili své plány i jak jsou na tom po zdravotní stránce

Nový seriál Muži v letu spojil Miroslava Donutila a Pavla Zedníčka po boku Bolka Polívky. Dlouholetí přátelé mluví o práci i stárnutí bez patosu a s jasným plánem pokračovat dál.
Jak jsme si na In-Lifestyle všimli, televizní novinka Muži v letu přichází ve chvíli, kdy se o starších hereckých osobnostech často mluví hlavně přes bilancování. Donutil se Zedníčkem ale posílají úplně jiný vzkaz. Žádné loučení s profesí, vesele mluví o další práci, společných historkách a taky o tom, že dokud slouží zdraví, není důvod vysedávat na lavičce v parku.
Spolužáci z JAMU se po letech sešli v projektu, který stojí na přátelství
TV Nova natočila osmidílný seriál Muži v letu, v němž se v hlavních rolích objevují právě Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka, tři spolužáci z brněnské JAMU. Děj vychází z příběhu trojice celoživotních přátel, které spojuje létání, staré křivdy i rodinné vazby. Natáčení probíhalo převážně v okolí Karlštejna a ve Středočeském kraji.
Je to obsazení, co dává seriálu zvláštní váhu. Nejde jen o známá jména, ale o lidi, kteří se znají desítky let i mimo kameru. V rozhovoru pro eXtra.cz Donutil se Zedníčkem připomněli, že společných historek mají tolik, že část z nich zůstane neveřejná. A v tom se může ukázat rozdíl mezi běžně sestaveným castingem a projektem, kde funguje dávná chemie.
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Do důchodu se jim nechce. A jejich argument je vlastně velmi prostý
Nejvýraznější moment celého aktuálního tématu nepřinesl samotný děj seriálu, ale to, jak o své profesi oba mluví. Miroslav Donutil v citovaném rozhovoru popsal, že si s kolegy položili otázku, jestli mají jen ‚sypat ptáčkům do parku‘ a nečinně sledovat okolí. Odpověď byla jasná: ne. Pavel Zedníček na to navázal podobně přímo, když odmítl představu důchodce, který jen čeká u okna na pošťačku.
Není to jen efektní hláška do rozhovoru. U obou herců to odpovídá dlouhodobému pracovnímu rytmu. Donutil navíc podle dalších aktuálních informací dál střídá televizi, jeviště i další natáčení, takže odchod do ústraní by u něj působil spíš nepřirozeně než očekávaně. U Zedníčka je zase patrné, že ho pořád drží chuť být v partě a hrát před lidmi, ne jen vzpomínat na slavná léta.
Seriál nestaví na nostalgii, ale na zkušenosti
Na první pohled by se mohlo zdát, že Muži v letu míří hlavně na diváckou nostalgii. Jenže z dostupných informací vychází ještě jiná rovina. Super.cz upozornil, že autorkou námětu je Hana Kousalová, manželka Pavla Zedníčka, a režie se ujal Petr Nikolaev. I to naznačuje, že nejde o náhodně slepený projekt, ale o seriál opřený o osobní vazby i promyšlené zázemí.
Silná je i vedlejší herecká sestava. Vedle hlavní trojice se objeví Milena Steinmasslová, Veronika Freimanová, Marika Šoposká, Petra Bučková nebo Jan Révai. Zvláštní pozornost budí i účast Libuše Švormové, která si zahrála Donutilovu matku. Seriál tak nestojí jen na třech legendách, ale na střetu několika generací.
Právě tady leží přidaná hodnota celého projektu. Donutil a Zedníček dnes nemluví o práci jako o povinnosti, ale jako o přirozeném pokračování života. Donutil je známý vysokým pracovním nasazením a pro Český rozhlas i vysvětlil, že díky tomu neví, co je to špatná nálada nebo splín. „Jde to mimo mě, protože všechno vytěsňuji prací. Povzbuzuje mě to tak, že nemám čas se tím zaobírat. A když na mě něco dolehne, jdu do lesa nebo k vodě,“ řekl.
Je v tom i kus profesní pravdy o herectví samotném. Tato práce se nedá jednoduše odložit k určitému datu, jako když člověk zavře kancelář a odevzdá klíče. Publikum buď zájem má, nebo nemá. A dokud zájem trvá, bývá pro podobné osobnosti odchod spíš administrativní pojem než skutečný životní plán.
Společná minulost je možná silnější než jakýkoli scénář
Donutil už v rozhovoru připomněl, že se se Zedníčkem v projektech nepotkávali tak často, jak by si oba přáli, protože jim řada scénářů jednoduše neseděla. O to víc nyní vyčnívá, že se setkali právě v seriálu postaveném na dlouholetém přátelství, třenicích i humoru. Téma je jim blízké nejen herecky, ale i lidsky.
Muži v letu tak mohou fungovat ve dvou rovinách. Pro diváka jako nový seriál s výrazným obsazením. Pro samotné herce jako připomínka, že ani po padesáti letech v branži nemusí společná energie vyprchat. Jestli se seriál stane hitem, ukáže až vysílání. Už teď je ale patrné, že Donutil a Zedníček nechtějí být symbolem odcházející generace. Raději zůstávají u toho, co jim bylo vždy vlastní – hrát, glosovat, vzpomínat a pokračovat dál.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Donutil ani Zedníček se do důchodu zatím nechystají: Že jim zdraví slouží, potvrdil i nový seriál byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.