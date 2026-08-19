Juráskův přestup do Sparty. Šmicer varuje: fanoušci rivalů neodpouštějí, vím to z vlastní zkušenosti

15. srpna 2026, zápas s Teplicemi, Sparta vede 3:1. Trenér pošle na hřiště novou posilu. Stadionový hlasatel vysloví jméno, a kotel, který celý večer hnal svůj tým, se otočí proti vlastnímu hráči. Bučení při oznámení, obrovský pískot při prvním kroku na trávník, další vlna při prvním doteku s míčem. Po závěrečném hvizdu, kdy Sparta slaví výhru 4:1, se urážky ozývají znovu, tentokrát během děkovačky. Matěj Jurásek se stal sparťanem. Část Letné to odmítá přijmout.
Proč „ze Slavie do Sparty“ není celá pravda
Přímý přestup mezi pražskými „S“ by byl v českém fotbale atomová bomba. Realita je o stupeň složitější, i když výsledek vypadá stejně. Slavia prodala Juráska do Norwiche už 16. ledna 2025. Hráč tehdy veřejně mluvil o potřebě herního vytížení a sbírání minut. O rok a půl později ho Sparta přivedla z Norwiche na hostování s opcí jako typologickou náhradu za odcházejícího Lukáše Haraslína. Sportovní ředitel Tomáš Rosický zdůraznil Juráskovu schopnost řešit situace jeden na jednoho a okamžité zapadnutí do herního stylu.
Na papíře tedy nejde o přestup Slavia → Sparta. V hlavách fanoušků ano. A právě tam se tento příběh odehrává.
Co Letná předvedla při premiéře
Průběh Juráskova prvního domácího zápasu zachytil online přenos iSport.cz téměř minutu po minutě:
- Oznámení jména na střídačce, hlasitý pískot a bučení domácího kotle.
- 74. minuta, nástup na hřiště, obrovský pískot publika.
- První dotek s míčem, další vlna pískání.
- Po zápase, děkovačka, urážky směřované přímo na Juráska.
Sparta vyhrála 4:1. Na výsledku nezáleželo. Kotel řešil něco jiného než tři body. Pokud Jurásek před premiérou nabídl nějaké vysvětlení nebo omluvu, Letnou to nezklidnilo. Skupina sparťanských hráčů situaci s vedením kotle následně řešila, ale fanouškovská paměť funguje jinak než klubová diplomacie.
Šmicerova paralela: jeden exhibiční dres, roky nadávek
Vladimír Šmicer ví, o čem mluví. V květnu 2020 si oblékl rudý dres hokejové Sparty při exhibičním utkání. Nechtěl ho přelepovat, nechtěl dělat hvězdu, která si diktuje podmínky. Respekt k týmu, říkal. Část slávistů to viděla jinak. Nadávky přicházely dlouho po zápase. Šmicer později popisoval útoky na své „slávistické srdce“, a to šlo o exhibici, ne o soutěžní angažmá.
Jurásek není na exhibici. Jurásek bude nosit sparťanský dres každý víkend. A jednou v sezoně proti Slavii.
Stanciu jako varovný precedent
České prostředí zná ještě tvrdší případ. Nicolae Stanciu po přestupu ze Sparty do Slavie čelil nejen pískání na stadionech, ale i osobním útokům a nadávkám mířeným na jeho rodinu. Tlak přesáhl tribuny do soukromých zpráv a každodenního života. Jednoznačný precedent přestupu mezi pražskými „S“, který by fanoušci široce přijali bez většího odporu, se v české fotbalové historii hledá těžko.
Podle nás bude pro Juráska rozhodující první derby. Ne proto, že by jeden zápas mohl smazat slávistickou stopu, ale proto, že výkon v nejvypjatějším momentě sezony je jediná měna, kterou tribuny přijímají. Slovní vysvětlení na tiskové konferenci fanouškovskou paměť nepřepíše. Góly a asistence, možná.
Letná teď sleduje hráče, kterého si přivedla, aby vyhrávala, a zároveň ho odmítá přijmout za svého. První pískot zazněl v 74. minutě proti Teplicím. Poslední ještě nezazněl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle