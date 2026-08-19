Rozmyslete si, co na nich ještě chcete dělat: Google vynechal některé Pixely z bezpečnostní aktualizace, i když neměl

Google rozeslal srpnovou aktualizaci Androidu 17 jen pro telefony od řady Pixel 8 výš. Celé řady Pixel 6 a Pixel 7, konkrétně Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro a Pixel 7a, zůstaly na červencovém sestavení CP2A.260705.006. Problém není v tom, že by šlo o zastaralé telefony mimo podporu. Google je na svých stránkách stále vede jako zařízení s aktivní pětiletou podporou včetně aktualizací operačního systému a bezpečnostních záplat. Android 17 pro ně v červnu vydal. A přesto je v srpnu nechal bez nového bezpečnostního buildu a veřejně to nijak nevysvětlil.
Kdo dostal a kdo ne
Srpnový build CP2A.260805.005 obdrželo třináct modelů: od Pixelu 8 přes celou řadu Pixel 9 až po nejnovější Pixel 10a. Vynechaných šest modelů tvoří kompletní řady Pixel 6 a Pixel 7:
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
Podle oficiální stránky podpory Google mají všechny tyto modely nárok na pět let bezpečnostních a systémových aktualizací od uvedení modelu do prodeje v americkém Google Store. Náš dopočet z Googlem uvedených dat ukazuje, že podpora Pixelu 6 a 6 Pro by měla běžet do října 2026, u Pixelu 6a do července 2027, u Pixelu 7 a 7 Pro do října 2027 a u Pixelu 7a dokonce do května 2028. Žádný z těchto telefonů tedy nemá být za hranicí podpory.
Co vlastně v srpnovém updatu je, a co chybí
Paradoxně toho srpnová aktualizace z uživatelského pohledu moc nepřináší. Podle 9to5Google srpnový patch Androidu 17 nepřináší žádné nové opravy platformních bezpečnostních problémů. Google přidal jednu bezpečnostní opravu specifickou pro Pixely v samostatném bulletinu, její přesné CVE se v primárním zdroji nepodařilo ověřit. Tři funkční opravy ve veřejném changelogu (pád některých her, nereagující dotykový displej a výkon GPU) míří výhradně na rodinu Pixel 10.
Majitelům starších Pixelů tedy prokazatelně nechybí tyto konkrétní opravy. Co jim ale chybí, je samotný nový bezpečnostní build a s ním i případné změny ve firmwaru a dalších komponentách, které Google do OTA balíčků zahrnuje. Aktualizace přes Google Play řeší jen modularizované části systému prostřednictvím Project Mainline. Plnou aktualizaci firmwaru nenahrazují. Google sám tyto dva kanály na svých stránkách rozlišuje.
Není to poprvé
Podle průběžného sledování aktualizační kadence na serveru Droid-Life nejde o jediný výpadek. Pixely 6 a 7 vynechaly aktualizace už v listopadu 2025, v lednu, únoru a květnu 2026. Srpen je ale výrazný tím, že vypadly obě řady najednou, všech šest modelů.
Vzorec je znepokojivý. Google telefony formálně neodepsal, Android 17 pro ně na oficiální stránce nadále nabízí a žádné oznámení o konci životního cyklu nezveřejnil. Zároveň ale kadence bezpečnostních buildů vypadá čím dál děravěji. Jde proti legitimnímu očekávání, které si majitelé těchto telefonů vytvořili na základě Googlem komunikované pětileté podpory.
Co s tím můžete udělat
Panika není na místě, telefon funguje dál, Play Protect běží a aplikace se aktualizují. Úplný klid ale také není namístě. Pokud máte Pixel 6 nebo 7, zkontrolujte v Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru, zda vám telefon nenabízí nový build. Orientační bod: vynechané modely by měly ukazovat build CP2A.260705.006 z července.
Pro minimalizaci rizika:
- Aktualizujte všechny aplikace a ověřte, že máte zapnutý Play Protect.
- Neinstalujte APK mimo Google Play a vyhněte se sideloadingu.
- U citlivějších úkonů (bankovnictví, firemní data, dvoufaktorové ověřování) počítejte s tím, že telefon běží bez posledního dostupného bezpečnostního buildu.
- Zvažte, jak dlouho ještě chcete na tomto telefonu záviset, zvlášť u Pixelu 6 a 6 Pro, kterým podpora podle Googlem uvedených dat končí už v říjnu 2026.
Google sám píše, že rollout probíhá po fázích a může trvat týdny. K 18. srpnu ale žádný dodatečný build pro Pixel 6 a 7 veřejně dohledatelný není. Mezera trvá. Rozhodující bude, jestli ji Google doplní nejpozději v zářijovém cyklu; pokud ne, pětiletý slib začne vypadat spíš jako orientační odhad než závazek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman