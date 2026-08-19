Ivan Bartoš vzteky bez sebe: Kvůli Babišovo chování k novinářce Pokorné mu totálně ujely nervy

KOMENTÁŘ / Jedno oslovení a o rozruch je postaráno. Ivan Bartoš označil oslovení novinářky Andrejem Babišem doslova za buranské.
Tento nečekaný a možná až moc osobní moment rychle zaplavil celý internet, jak nám v redakci In-Lifestyle.cz neuniklo. Zdislava Pokorná se během tiskové konference ptala Andreje Babiše na dvě schůzky s podnikatelem Pavlem Tykačem a také na to, jestli se při nich řešily akcie ČEZ. Místo konkrétní odpovědi přišlo oslovení „Zdíšo“ s vysvětlením, že se přece znají už roky. Ivan Bartoš na to však reagoval poměrně ostře a připomněl věc, která by vlastně měla být samozřejmá: novinářka není premiérova kamarádka jenom proto, že ji politik osobně zná.
Nejde o jedno slovíčko, je potřeba držet určité hranice
Familiární oslovení směrem k novinářce Deníku N použil Andrej Babiš při tiskové konferenci po jednání vlády. My jsme se nicméně rozhodli podívat se na celý moment z vícero různých úhlů. Co se týče konkrétního oslovení, neměli bychom se dle našeho názoru nechat zatáhnout do debaty, jestli je „Zdíšo“ samo o sobě nějaký velký prohřešek. Samozřejmě, že není. Jedno oslovení ještě nezboří demokracii ani svobodu médií. Jenomže ono nejde jen o to jedno slovo.
Ukazuje to moment, kdy politik v mimořádně silné pozici přepne z pracovního rozhovoru do osobní roviny. Místo odpovědi na otázku tak začne vlastně diktovat tón celé situace. A najednou se neřeší ani moc to, na co se novinářka ptala, ale spíš to, jestli si vůbec může dovolit takovou otázku položit, protože to vypadá, jako kdyby se všichni ocitli někde na přátelské večeři, a ne na tiskové konferenci. Moc se totiž neprojevuje jen velkými rozhodnutími. Někdy ji poznáme v úplné drobnosti, třeba v tom, kdo si dovolí koho oslovit jakým způsobem a kdo se tomu má přizpůsobit.
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Bartošova reakce nevzešla jen tak z ničeho
Ivan Bartoš samozřejmě není jen nestranný pozorovatel. S Andrejem Babišem má vyhrocený politický vztah už delší dobu a jejich slovní přestřelky trvají už celé roky. Už v roce 2021 Bartoš v rozhovoru pro e15 kritizoval způsob, jakým Babiš podle něj vedl kampaň proti Pirátům. Tehdejší atmosféru popisoval mimo jiné jako „emoční guláš“. Aktuálně se k dané situaci vyjádřil na sociálních sítích.
Proto nebereme jeho dnešní rozhořčení jako zcela nezávislý verdikt nad premiérovým chováním. Bartoš má s Babišem vlastní historii a je pochopitelné, že ji do podobných reakcí zkrátka promítne. To ale ještě neznamená, že jeho argument nemůže být správný. To, že něco řekne politický soupeř, automaticky neznamená, že je to nesmysl.
Když je novinář terčem, problém nekončí u něj
U novinářů je obdobná situace horší. Politik může mít na konkrétního redaktora jakýkoli názor. Může mu připadat otravný, zaujatý, nepříjemný nebo úplně mimo. To je součást hry. Nicméně novinář tam není proto, aby byl politikovi sympatický. Je tam, aby se ptal. A když se místo odpovědi začne řešit jeho osoba, způsob oslovení nebo vztah s politikem, je to pro politika vlastně docela pohodlná změna tématu. Původní otázka ustoupí stranou a všichni najednou diskutují o tom, kdo byl na koho hrubý.
Podobný princip ostatně vidíme i v dalších sporech mezi politiky a novináři. Česká televize se například v jiné aktuální kauze kolem Tomia Okamury podle Novinek ohradila proti verbálním útokům na novinářku s tím, že nejde pouze o osobní konflikt, ale také o vztah politiků k médiím a právu veřejnosti na informace. Neříkáme tím, že oba případy jsou stejné. Ale princip stojí za připomenutí: novinář nemusí být oblíbený, aby si zasloužil respekt.
V takových chvílích se z politiky stává divadlo. Obsah ustoupí tónu, otázka osobnímu konfliktu a podstata celé věci se někam ztratí. Možná je tedy úplně jedno, jestli měl Babiš „Zdíšo“ v úmyslu jako nevinné oslovení, nebo jako menší či větší provokaci. Každý si to může vyložit po svém. Podstatnější je, že jsme si na podobné situace začali zvykat, a to už nemusí být tak úplně nevinné.
Autorský komentář redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ivan Bartoš vzteky bez sebe: Babiš se podle něj k Pokorné zachoval jako buran, čímž spustil vášnivé debaty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.