Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží až 12 měsíců a nešíří bakterie

V mnoha českých kuchyních se u dřezu potichu odehrává malá výměna. Klasická žlutozelená houbička z odkapávače mizí a na její místo se stěhuje pomůcka, která vydrží místo pár dní klidně celý rok. Lidem dochází trpělivost s tím, že každý druhý hrnek po umytí voní po staré houbě. A věda k tomu přidává důvod, který je ještě pádnější.
Místo houbičky silikon a kartáč
Náhradou, o které je řeč, je silikonová houbička, případně kartáč na nádobí. Silikonový povrch je hladký a uzavřený, takže se do něj nemá kde usadit voda ani zbytky jídla. Po opláchnutí oschne během chvilky a v suchém prostředí se bakteriím množit nedaří.
Rozdíl v životnosti je propastný. Zatímco pěnovou houbičku byste podle hygieniků měli vyhazovat každých pár dní, kvalitní silikonová vydrží měsíce a v pohodě i celý rok. Odborníci doporučují obměnit ji zhruba jednou za šest až dvanáct měsíců, kdy se na povrchu objeví drobné rýhy a čisticí účinek slábne. Jeden kus tak za rok nahradí desítky vyhozených pěnových houbiček.
Přečtěte si také: Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč V pěnové houbičce žijí desítky miliard bakterií
Proč vlastně lidé od klasické houbičky utíkají? Odpověď dal už v roce 2017 německý mikrobiolog Markus Egert. Jeho tým rozebral čtrnáct použitých houbiček z běžných domácností a napočítal v nich přes 360 různých druhů bakterií. Na jediném krychlovém centimetru pěny se přitom ukrývaly desítky miliard mikroorganismů.
Aby si to člověk dokázal představit, přirovnal to Egert k něčemu velmi konkrétnímu. „Na zemi pravděpodobně neexistují místa s tak vysokou bakteriální hustotou,” uvedl ke svému zjištění. Podle jeho slov se osídlení použité houbičky blíží tomu, co najdeme v lidské stolici. Houbička tak bývá mnohonásobně špinavější než záchodové prkénko, které přitom čistíme mnohem častěji.
Proč je na tom pěna tak zle, objasnil tým profesora Lingchonga Youa z americké Duke University. Uvnitř houbičky je změť dutin nejrůznějších velikostí, takže si v ní najde úkryt prakticky každý druh bakterie. Když stejné mikroby zkusili pěstovat v obyčejné laboratorní misce, houbička jich nakonec udržela zhruba o šedesát procent víc.
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Většina lidí se smradlavou houbičku snaží nejdřív zachránit. Strčí ji do mikrovlnky, spaří vroucí vodou nebo namočí do octa. Krátkodobě to zabere a část bakterií opravdu zmizí.
Zádrhel je v tom, co přežije. Nejodolnější mikroby, mezi které patří i původci nemocí, čištění vydrží. Jakmile zmizí jejich konkurence, rychle se rozmnoží a obsadí uvolněné místo. Vyčištěná houbička tak paradoxně může hostit víc problematických bakterií než ta, které se nikdo nedotkl. Spolehlivě funguje jediná věc, a to pravidelná výměna.
V kartáči salmonela uhyne, v houbičce přežije
Druhou oblíbenou náhradou je kartáč na nádobí. Staví na stejném principu jako silikon, protože má mnohem méně míst, kde by se držela vlhkost, a po použití rychle oschne.
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Že na tom opravdu záleží, ukázaly pokusy s bakteriemi. Salmonela, která se v kuchyni objeví například při krájení syrového masa, se v trvale vlhké houbičce udrží naživu. Na kartáči, který mezi použitím rychle oschne, ale brzy odumře. Silikonová houbička i kartáč mají ale své hranice. Na běžné nádobí jsou skvělé, na připálený pekáč už jejich měkký povrch nestačí. Nejlépe proto fungují ve dvojici, kdy silikon zvládne obyčejnou práci a kartáč to nejhorší.
Rozdíly mezi oběma pomůckami přehledně shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Pěnová houbička Silikonová houbička a kartáč Životnost vyhazovat každých pár dní šest až dvanáct měsíců, klidně celý rok Bakterie desítky miliard na krychlový centimetr pěny rychle oschne, salmonela v něm brzy odumře Dopad na přírodu uvolňuje drobné mikroplasty do vody i půdy na mikroplasty se nedrolí Cena pár balení za rok, která končí v koši kolem 40 až 60 korun, vydrží zhruba rok Míň bakterií, míň plastu i výdajů Přečtěte si také: Ani pivo, ani voda. K pečenému vepřovému patří 1 tekutina, díky které je kůrka křupavá a maso se rozpadá pod vidličkou
Přechod na trvanlivější pomůcku má i vedlejší bonus. Pěnové houbičky se vyrábějí z plastu a při každém mytí z nich odcházejí drobné mikroplasty, které končí ve vodě i v půdě. Silikon ani dřevěný kartáč se přitom na mikroplasty nedrolí.
Nakonec se výměna projeví i na peněžence. Jeden silikonový kus stojí kolem 40 až 60 korun a vydrží zhruba rok. To je přibližně tolik co pár balení klasických houbiček, které stejně každou chvíli putují do koše. Za pár korun a trochu zvyku tak získáte hygieničtější kuchyni, ve které talíře nevoní po staré houbě.
Zdroje: https://www.kondice.cz/zivot/uklid-nadobi-houbicka-silikon/, https://www.denik.cz/veda-a-technika/bakterie-houbicka-nadobi-kuchyn.html, https://www.dewolf.cz/blog/spinava-kuchynska-houbicka-na-nadobi/, https://techsvet.cz/zajimavosti/houbicka-na-nadobi-bakterie/klarakantorova, https://zena.aktualne.cz/zdravi/pece-o-zdravi/nejspinavejsi-vec-domacnosti-jak-ji-spravne-vycistit-a-je-nutne-ji-pouzivat, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/myti-nadobi-kuchynska-houbicka-riziko-plasty-bakterie-zdravi-priroda-nahrada/