Prodeje Blu-ray disků vyskočily o 10 000 %. Lidi už nebaví platit za stále dražší streamování a přicházet o filmy

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Prodeje Blu-ray disků vyskočily o 10 000 %. Lidi už nebaví platit za stále dražší streamování a přicházet o filmyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Číslo 10 000 % pochází od britské výrobní firmy a popisuje růst za celou dekádu. Reálná tržní data jsou střízlivější, ale trend je skutečný.
Blu-ray disk, film
Zdroj: Unsplash
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