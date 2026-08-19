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Jitrocel je nenápadný zázrak, který najdete na každé louce

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Jitrocel bývá často mylně považován za plevel. Většina „plevelů“ má však mnoho využití pro člověka a divokou zvěř a hraje klíčovou roli v přírodním cyklu. Slovo plevel ve skutečnosti znamená jen nechtěnou rostlinu. Jitrocel je bylinná trvalka, nejvíce roste na jaře a v létě, přičemž jeho kvetení probíhá od začátku léta do začátku podzimu.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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