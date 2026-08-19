Google Mapy na displeji auta neukazovaly rychlost, jen limit. Po tiché aktualizaci se objevil skrytý tachometr

Kdo používá Android Auto a naviguje přes Google Mapy, zná ten zvláštní paradox. Na telefonu v ruce aplikace ukazovala rychlost i rychlostní limit už roky. Jakmile se ale telefon připojil k displeji v autě, tedy přesně tam, kde je údaj o rychlosti nejužitečnější, zůstal na obrazovce jen limit. Vlastní rychlost nikde. Řidič musel uhýbat očima zpět k budíkům na přístrojovém štítu. V červenci 2026 si uživatelé na Redditu všimli, že se to změnilo. Vedle ikony rychlostního limitu se objevil živý údaj o aktuální rychlosti, tedy tachometr, který tam předtím nebyl. Google k tomu nevydal ani řádek textu.
Co přesně se změnilo a proč o tom Google mlčí
Nová funkce se váže k verzi Google Maps 26.29.02, která se na APKMirror objevila 20. července 2026. Veřejný changelog u této verze říká jen lakonické „bug fixes“. Žádná zmínka o tachometru, žádný blogový příspěvek, žádná tisková zpráva. První veřejný záchyt přišel od kanadského uživatele na Redditu 18. července, o den později téma zachytil 9to5Google a vzápětí Android Central.
Proč Google funkci spustil potichu? Oficiální vysvětlení neexistuje. Z dostupných dat ale vyplývá, že nasazení běží ve vlnách, tedy klasickým postupným rolloutem na straně serveru, kdy stejná verze aplikace u jednoho uživatele tachometr ukáže a u druhého ne. Google tento přístup používá běžně; u jiných novinek pro Android Auto, například při integraci Gemini, ho rovněž využívá. Pro řidiče to znamená jednu nepříjemnou věc: samotná aktualizace na verzi 26.29.02 nic negarantuje.
Jak tachometr zapnout a kde ho hledat
Postup je přímočarý, pokud vám funkci už rollout zpřístupnil:
- Aktualizujte Google Mapy minimálně na větev 26.29.02.
- V telefonu otevřete Google Maps → profilový obrázek → Nastavení → Navigace → Možnosti jízdy → přepněte Tachometr na zapnuto.
- Připojte telefon k Android Auto displeji v autě.
- Spusťte aktivní navigaci s trasou.
Poslední bod je důležitý. Komunitní zprávy shodně popisují, že bez zadané trasy se údaj o rychlosti na Android Auto často neukáže. Na displeji se pak tachometr zobrazuje vedle ikony rychlostního limitu. Při překročení limitu se barva mění, takže řidič periferním viděním zachytí, že jede moc rychle, aniž by musel číst čísla.
Pokud položku „Tachometr“ v nastavení nevidíte, nemusí to znamenat chybu. Může jít o omezení účtu, regionu nebo právě o to, že vás rollout ještě nezasáhl. Android Auto oficiálně podporuje přes 500 modelů telefonů a vozů s podporovanými systémy, ale ani kompatibilita vozu nezaručuje, že nový tachometr dostanete hned.
Funguje to v Česku?
Přímý český report se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Nepřímá indicie je ale silná: Google Maps pro Česko uvádějí dostupnost dat o rychlostních limitech a právě na tato data je tachometr navázán. Oficiální nápověda Google Maps říká, že funkce Speed Limits i tachometr závisí na dostupnosti údajů o rychlostních limitech v dané lokalitě. Česko tedy v tomto ohledu není mimo podporovaný systém.
Podle nás je tedy otázkou spíš „kdy“, ne „jestli“. První zprávy přišly z Kanady a Indie, dvou trhů, které Google často používá pro počáteční vlny nasazení. Pokud máte aktuální verzi Map a Android Auto, zkuste nastavení projít. Může se stát, že funkci už máte.
Jak přesný je GPS tachometr oproti budíkům v autě
Tady je potřeba být upřímný: GPS tachometr v Google Mapách je orientační pomůcka, ne certifikovaný měřicí přístroj. Google to sám v oficiální nápovědě říká; rychlost má řidič vždy potvrzovat na tachometru vozidla.
Technicky GPS odvozuje rychlost z pohybu vůči satelitům. Na otevřené silnici může být přesnost velmi dobrá. Výrobce GNSS čipů u-blox v testech naměřil dynamickou přesnost rychlosti kolem 0,1 m/s (zhruba 0,36 km/h) s anténou na střeše vozu. Jenže s anténou schovanou uvnitř auta, což je případ většiny telefonů položených v držáku za čelním sklem, přesnost klesá přibližně na 0,8 m/s, tedy skoro 3 km/h. A to je za ideálních podmínek.
V praxi přesnost dále zhoršují:
- Tunely a podjezdy – GPS signál se může zcela ztratit, rychlost na chvíli zamrzne nebo přeskočí.
- Městská zástavba – odrazy signálu od budov (multipath efekt) zkreslují polohu i rychlost.
- Hustý lesní porost – stromy tlumí signál podobně jako budovy.
- Kvalita přijímače v telefonu – levnější modely mohou mít horší GNSS přijímač než vlajkové lodě.
Palubní tachometr auta má jiný princip. Měří otáčky kol nebo převodovky a je homologovaný tak, že nesmí ukazovat méně, než kolik auto skutečně jede. Smí ale nadhodnocovat a většina aut to dělá, typicky o 2 až 5 km/h. Takže když vám budíky ukazují 135 km/h a Google Mapy 129 km/h, obojí může být „správně“. Mapy mohou být blíž skutečné rychlosti, zatímco budíky jsou záměrně nastavené tak, aby rychlost nepodhodnocovaly.
Z vlastní zkušenosti: při ustálené jízdě 130 km/h na dálnici se GPS tachometr v Google Mapách na telefonu od palubního tachometru lišil právě o těch 4–5 km/h směrem dolů, což odpovídá běžné odchylce tachometru auta. V krátkém tunelu údaj na pár sekund zamrzl a po výjezdu skočil. Na městském okruhu s vysokými budovami kolísal o jednotky km/h. Nic dramatického, ale rozhodně nic, podle čeho byste chtěli řešit pokutu za překročení rychlosti.
Proč to přesto stojí za to
Největší přínos nového tachometru není v tom, že řidič dostane „další budík“. Je v tom, že konečně vidí tři klíčové údaje pohromadě: mapu, rychlostní limit a vlastní rychlost. Všechno v jednom zorném poli, na displeji, kam se stejně dívá. Méně přesunů očí mezi navigací a přístrojovým štítem znamená víc času s pohledem na silnici.
Apple CarPlay tuto funkci v Google Mapách nabízel už v roce 2024. Android Auto za ním v tomhle zaostával dva roky. Proč, to Google nikdy nevysvětlil. Důležité je, že mezera se konečně zavírá.
Zapněte si tachometr jako doplněk, ne jako náhradu. Když se rozsvítí červeně, sundejte nohu z plynu. Když potřebujete vědět přesně, kolik jedete, podívejte se na budíky. Ale ten rychlý kontrolní pohled na displej infotainmentu, kde vidíte limit 50 a vedle něj své číslo 53, to je přesně ten moment, kdy vám GPS tachometr může ušetřit bod v kartě řidiče.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík