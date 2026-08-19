Myslivcová vodí syna na vodítku a matky zuří. Lepší vodítko než neštěstí, vzkázala jim

Influencerka Dominika Myslivcová sdílela záběr, jak syna drží na bezpečnostním popruhu připnutém k dětskému batohu. VIP život si všimnul, že to spustilo poměrně divoký humbuk. Reakce totiž přišly okamžitě a ostře, část matek jí vyčítala, že s dítětem zachází „jako se psem“.
Myslivcová odpověděla po svém: raději pomůcka než neštěstí. A dodala, že do výchovy si mluvit nenechá. Není to přitom poprvé, co musí svá rodičovská rozhodnutí obhajovat před tisíci anonymních komentátorů. Tentokrát ale debata ukazuje propast mezi tím, co rodiče skutečně potřebují, a tím, co veřejnost považuje za přijatelný obraz mateřství. Co je to vlastně za „vodítko“
Představa vodítka pro psy je trochu zkreslená. V reálu jde o dětský batůžek nebo postroj, ke kterému se připíná krátký odnímatelný popruh,
rodič ho drží v ruce nebo má poutko na zápěstí. Třeba značka Skip Hop svůj model popisuje jako bezpečnostní postroj pro děti od jednoho do čtyř let, který „drží malé děti blízko v davu“ a jiné firmy popisují v podstatě totéž. Žádná rarita, žádný improvizovaný vynález jedné influencerky. Běžný sortiment obchodů vedle dudlíků a autosedaček.
Emotivní debata na sociálních sítích postrádá jednu vrstvu, zdravotnickou. A ta mluví překvapivě jasně. Britský NHS v rámci programu Healthier Together řadí bezpečnostní popruhy vedle držení za ruku jako standardní způsob, jak udržet malé dítě v bezpečí venku. A materiál nemocnic v Yorku a Scarborough přidává argument, na který málokdo pomyslí:
opakované tahání dítěte za ruku může způsobit takzvané vytažení loketního kloubu, bolestivé vykloubení typické pro batolata. Bezpečnostní popruhy tento problém eliminují. Takže v davu, u silnice, na letišti je bezpečnostní popruh legitimní nástroj. Ne náhražka výchovy, ale doplněk. Proč se kritika vrací znovu a znovu
Myslivcová čelí veřejnému soudu nad svým mateřstvím s pravidelností, která už tvoří vzorec. Loni schytala vlnu hejtů za to, že si jako matka dovolila den pro sebe. Začátkem roku 2026
musela vysvětlovat, proč nechala synovi vytrhnout čtyři přední zuby; detailně popsala příčinu, režim čištění i důvod zákroku, aby umlčela obvinění ze zanedbání péče. Pozdějiv rozhovoru pro Prima Ženy znovu zdůraznila, že syn je akční, že když je na něj sama, „někdy si víc dovolí“, a že do výchovy si mluvit nenechá.
Její reakční model je konzistentní: jednorázově vysvětlit důvod, nastavit hranici, nekrmit spor donekonečna. U zubů to fungovalo, u dne pro sebe taky. Teď totéž s batohem. Problém není v Myslivcové. Problém je v mechanismu, který z každého rodičovského rozhodnutí veřejně známé ženy dělá referendum o její způsobilosti.
Běžná matka připne dítěti batoh s popruhem na letišti a nikdo si toho nevšimne. Influencerka to udělá před kamerou a tisíce lidí hlasují o tom, jestli je dobrá máma. Zdroj fotografie: Nextfoto Kde je skutečná hranice
Opatrná protiváha existuje. Dětská neuropsycholožka Stephanie Satariano v odborném textu upozorňuje, že pokud rodič
pomůcku komunikuje jako důkaz, že dítěti „nelze věřit“, může to posilovat pocit nálepkování a závislost na vnější kontrole. Klíčové slovo je ale „pokud“, jde o způsob komunikace, ne o samotný popruh.
Rozdíl mezi bezpečnostní pomůckou a problémem je v kontextu:
Letiště, dav, rušná ulice – dítě, které nedrží ruku a nemá ponětí o autě jedoucím dvacítkou, potřebuje fyzickou pojistku. Tady popruh dává smysl. Prázdný park, zahrada, klidná ulička – tady by trvalé připoutání skutečně mohlo nahrazovat učení samostatného pohybu. Komunikace dítěti – batoh jako dobrodružství versus batoh jako trest. Výrobce LittleLife ostatně mluví o „ochutnávce samostatnosti“: dítě má prostor, rodič má kontrolu.
Myslivcová popsala situaci, kde je sama s akčním synem v prostředí, které bezpečné není. Přesně ten scénář, pro který zdravotnické materiály pomůcku doporučují.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová