Tomáš Třeštík o maturitě u Václava Klause ml.: Dal mi totální kouř a pak mě nepozdravil

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Tomáš Třeštík o maturitě u Václava Klause ml.: Dal mi totální kouř a pak mě nepozdravilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Fotograf Tomáš Třeštík (48) bez obalu promluvil o jednom z nejstresovějších zážitků svého mládí. S odstupem let zavzpomínal na okamžik, kdy skládal maturitní zkoušku před zrakem kontroverzního pedagoga a bývalého politika Václava Klause ml. (56). Místo laskavého slova ho čekala doslova maturita z pekla.
Tomáš Třeštík
Zdroj: herminapress
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