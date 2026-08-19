Fotky Evy Holubové z Itálie vzbudily pozornost: Její nohy obdivují i známé české herečky

Eva Holubová patří k lidem, kteří si dovolenou nejraději poskládají z několika úplně odlišných zážitků. Nestačí jí pouze pláž a moře. Ráda se podívá do historických míst, poznává okolí a všímá si také toho, jak se v jednotlivých částech Itálie skutečně žije. Právě do této země se dlouhodobě vrací a před časem si zde pořídila také vlastní nemovitost.
Letos se na cestu vydala společně se svými blízkými a dcerou Karolínou. Už samotný přesun byl poměrně náročný. Po přibližně desetihodinové cestě dorazili do Verony, kde je přivítaly teploty kolem třiceti stupňů. Místo okamžitého vyrážení za známými památkami proto dala celá výprava přednost odpočinku.
Záběry z Itálie přinesly spoustu reakcí. Vedle cestovatelských zážitků si však lidé rychle všimli také samotné herečky. Pozornost vzbudila především její štíhlá postava a dlouhé nohy.
Verona tentokrát musela počkat
Herečka následně popsala, že po dlouhé cestě neměli sílu vydat se například k proslulému Juliinu domu. Večer tak strávili v klidu a prohlídku Verony si nechali na některou z dalších návštěv. Cesta totiž pokračovala dál směrem k Viterbu.
Právě takový způsob cestování Holubové vyhovuje. Ráda kombinuje odpočinek u moře s historií a poznáváním běžného života místních obyvatel. O své zážitky se navíc dělí nejen prostřednictvím sociálních sítí. Některé příběhy z cest mají zaznít také v podcastu, který připravuje se svou dcerou Karolínou.
Fanoušci si na fotografiích všimli něčeho jiného
Komentář si neodpustila například Alice Bendová, která právě hereččiny nohy vyzdvihla. Podobně reagovala také Mahulena Bočanová. A rozhodně nebyly jediné. Pod fotografiemi se začaly objevovat další komplimenty i přání, aby si herečka dovolenou pořádně užila.
Fanoušci zároveň oceňují, že jim Eva Holubová neukazuje Itálii jen prostřednictvím dokonale naaranžovaných dovolenkových fotografií. Sdílí i obyčejné okamžiky, únavu po dlouhé cestě nebo změnu plánů, když počasí a okolnosti rozhodnou jinak. Právě díky tomu její cestovní příspěvky působí spíše jako skutečné zápisky z dovolené než jako naleštěný turistický katalog.
A zatímco herečka dál objevuje další místa, její sledující už čekají na pokračování. Podle reakcí je ale jasné, že tentokrát vedle krás Itálie získala nečekanou pozornost také sama Eva Holubová.
autorský text, Instagram