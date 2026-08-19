Gemini šmíruje na nové úrovni, samo se zapojuje do soukromých rozhovorů v autě. Google funkci zapnul bez vědomí uživatelů

Starý Google Assistant v autě fungoval jednoduše: řidič řekl příkaz, dostal odpověď, konec. Gemini je jiný. Google ho od konce roku 2025 nasazuje jako konverzačního spolujezdce, který drží kontext, pokládá doplňující otázky a vede s řidičem dialog. Jenže právě tenhle posun od jednorázového povelu k průběžné konverzaci vyvolává nepříjemnou otázku: kdy asistent poslouchá, protože jsem ho o to požádal, a kdy jen tiše čeká na aktivační frázi? Situaci zhoršuje fakt, že Google sám ve své dokumentaci o soukromí Gemini připouští náhodné aktivace a krátký záznam audia i několik sekund před samotným spuštěním. A k tomu všemu řada uživatelů hlásí, že se jim Gemini v autě objevilo bez jakéhokoli varování, přestože si ho sami nezapínali.
Spolujezdec, o kterého nikdo nežádal
Oficiální rollout Gemini do Android Auto odstartoval 20. listopadu 2025 ve 45 jazycích. Google ho od začátku prezentoval jako výrazně konverzačnější náhradu Assistantu, s možností shrnutí skupinových chatů, návrhů odpovědí, práce s Gmailem a kalendářem nebo brainstormingu během jízdy. Na jaře 2026 přišla další vlna a v dubnu 2026 psal 9to5Google o výrazně širším rozšíření mezi uživatele. A právě tehdy se začaly hromadit stížnosti.
Podle oficiálního návodu na Android.com měl být přechod na Gemini dobrovolný a uživatel si ho měl sám aktivovat v nastavení telefonu. Realita u části uživatelů vypadala jinak. Na Redditu se objevila vlákna popisující, jak se řidičům místo Assistantu najednou ozvalo Gemini, aniž by cokoli měnili v nastavení. Jeden uživatel v subredditu r/GeminiAI přímo popsal situaci jako „nebezpečnou“. Jiní hlásili, že po aktivaci Gemini samo spustilo delší úvodní hlášení, kladlo doplňující otázky a neukončilo interakci ani poté, co řidič úkol dokončil dotykem na displeji.
Kdy poslouchá a kdy „jen“ čeká
Gemini se v autě spouští třemi způsoby: hlasem přes „Hey Google“, klepnutím na ikonu mikrofonu nebo podržením tlačítka na volantu. Po aktivaci ale nepracuje jako starý Assistant, který odpověděl a ztichl. Gemini vede takzvaný průběžný dialog, umí se ptát dál, navrhovat alternativy a držet kontext předchozí konverzace. V některých režimech dokonce podporuje živou konverzaci.
Pro soukromí je klíčové, co se děje před aktivací a po ní:
- Před aktivací: Gemini čeká v pohotovosti na aktivační frázi. Google přiznává, že záznam audia může začít několik sekund před tím, než systém rozpozná aktivační frázi. Připouští také, že k aktivaci může dojít omylem, třeba kvůli slovu, které zní podobně jako „Hey Google“.
- Po aktivaci: Pokud má uživatel zapnutou funkci Keep Activity, ukládají se chaty, audio i data o použití do Gemini Apps Activity. Výchozí doba uchování je 18 měsíců, lze ji změnit na 3 nebo 36 měsíců. I při vypnutém Keep Activity Google data uchovává 72 hodin. Část konverzací navíc mohou kontrolovat lidští pracovníci.
Nejde tedy o prokázaný permanentní odposlech všeho, co se v kabině řekne. Ale kombinace náhodných aktivací, krátkého záznamu před spuštěním a delšího konverzačního režimu vytváří reálné riziko, že Gemini zachytí část hovoru, který mu nebyl určen.
Co to znamená pro české řidiče
Čeština je v Gemini podporovaný jazyk, ale s výrazným omezením. Google ji na stránce dostupnosti označuje hvězdičkou, nepodporuje „Hey Google“ ani část akčních funkcí. Prakticky to znamená, že českých uživatelů se problém s náhodnou hlasovou aktivací týká méně, protože aktivační fráze v češtině není podporována. Ruční spuštění přes displej nebo tlačítko na volantu ale funguje.
U Google Maps je situace jasnější, existuje česká nápověda „Používání Gemini při navigaci“ a funkce pracuje s jazykovými preferencemi přihlášeného účtu. U Waze je to složitější. Waze v červenci 2026 oznámil globální rollout konverzačního hlášení dopravních událostí s Gemini, ale hlasové hledání cíle zůstává v beta fázi pro komunitu testerů. Potvrzení plné podpory češtiny ve Waze s Gemini v dostupných zdrojích chybí.
Jak se bránit, a proč Google mlčí
Kdo chce Gemini v autě vypnout, má dvě cesty:
- Vypnout hands-free aktivaci: Gemini → Menu → Profil → Settings → Talk to Gemini hands-free → vypnout „Hey Google“.
- Vrátit se k Assistantu: Gemini → Menu → Profil → Switch to Google Assistant.
Zajímavý je kontrast v přístupu Googlu k problémům. Když v červnu 2026 Gemini v Android Auto přestalo umět volat, Google situaci uznal, poskytl vyjádření serveru 9to5Google a vydal opravu. U stížností na samovolné zapojování do hovorů a nečekané přepnutí z Assistantu žádné takové veřejné vysvětlení nepřišlo.
Pro řidiče přitom není podstatné, jestli šlo o záměrný produktový rollout, nebo o vedlejší efekt aktualizace. Výsledek je stejný: hands-free ovládání, na které se spoléhali, se změnilo, a s ním i pocit, kdo vlastně v kabině poslouchá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík