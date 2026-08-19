Vodní kámen z koupelny odstraní mimořádně účinný způsob. Obyčejný ocet tak najde skvělé využití i mimo kuchyni

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Vodní kámen z koupelny odstraní mimořádně účinný způsob. Obyčejný ocet tak najde skvělé využití i mimo kuchyniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Čím tvrdší je voda, tím větší je pravděpodobnost usazování vodního kamene. Abyste tento vodní kámen z kohoutku jednoduše odstranili, vyzkoušejte tento trik.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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- Klíčem k úspěšnému pěstování rajčat je jejich správné a pravidelné prořezávání
- Zloději používají novou fintu s vidličkou ve dveřích. Pomocí tohoto nečekaného předmětu je dokážou otevřít
- Skrytá funkce škrabky na zeleninu zkrátí práci na polovinu. Nástroj totiž můžete používat v obou směrech
- Jednorázový mlýnek na pepř snadno proměníte v plnitelný. Obejdete se bez speciálního nářadí i složitých postupů
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