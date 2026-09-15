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Hnědé nehty jsou podzimní hit, který rozhodně chceš zkusit: čokoláda, espresso, karamel i skořice

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Hnědá na nehtech ještě před pár lety zněla jako barva, kterou si vybereš, když už v salonu nezbylo nic hezčího. Podzim 2026 ji definitivně povýšil. Čokoláda, espresso, skořice, karamel, taupe i průsvitná cola brown vypadají luxusně, měkce a trochu nečekaně. A hlavně: hnědá má tolik odstínů, že se opravdu nemusíš zastavit u jednoho tmavého laku.
Detail rukou se sofistikovanou tonální hnědou manikúrou, zlaté šperky

Detail rukou se sofistikovanou tonální hnědou manikúrou, zlaté šperky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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