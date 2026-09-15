Hnědé nehty jsou podzimní hit, který rozhodně chceš zkusit: čokoláda, espresso, karamel i skořice

Podzim má svoje jistoty. Svetry. Kabáty. Chuť koupit si svíčku, která voní jako něco mezi skořicí a finanční nezodpovědností. A letos také hnědé nehty.
Vogue řadí chocolate brown a hluboké zemité odstíny mezi hlavní barvy podzimní manikúry 2026 a trend dává smysl i vedle aktuální módy, kde hnědé a teple neutrální odstíny dál zůstávají velmi silné.
Espresso je nová černá pro chvíli, kdy nechceš černou
Velmi tmavá hnědá působí skoro černě, ale má měkčí efekt. Na krátkých nehtech je čistá a výrazná, na mandlovém tvaru může působit sofistikovaněji a méně tvrdě než absolutní černá. Skvěle funguje s béžovým svetrem, šedým kabátem, denimem i burgundy.
FOTO INSTAGRAM @alyxlippiatt
Mléčná čokoláda je nejjednodušší vstup
Středně hnědý krémový lak je pravděpodobně nejvíc „vezmu si ho ke všemu“ varianta. Není příliš tmavý, nepůsobí dramaticky a přesto je podzimnější než klasická nude. Pokud chceš elegantní manikúru bez nail artu, tady bych začala.
FOTO INSTAGRAM @beebeautified_byemma
Karamel umí ruce krásně zahřát
Teplejší světle hnědé odstíny s medovým nebo karamelovým podtónem vypadají krásně hlavně v kombinaci se zlatými šperky. Je to trochu méně očekávaná alternativa k béžové. Pořád decentní, ale ne neviditelná.
FOTO INSTAGRAM @nails.bynastia
Skořicová hnědá má trochu červené a právě proto funguje
Pokud miluješ burgundy, ale chceš změnu, skořicová nebo rezavě hnědá je perfektní mezikrok. Má v sobě teplo, které na denním světle působí úplně jinak než klasická čokoládová. A s podzimním oblečením v camel, khaki nebo krémové vypadá skoro až směšně dobře.
FOTO INSTAGRAM @gizemerblog
Taupe je pro ženy, které chtějí šeptat
Šedohnědá může na lahvičce působit nenápadně, ale právě to je její síla. Čistý krátký tvar, lesklý finish a taupe odstín fungují i v prostředí, kde potřebuješ decentnější manikúru. Je to nude, která má osobnost.
FOTO INSTAGRAM @thenailroomclitheroe
Nemusíš mít všech deset nehtů stejných
Pokud si chceš s trendem pohrát, udělej tonal manicure. Každý nehet v trochu jiném odstínu hnědé od krémové přes karamel až po espresso. Protože všechny barvy patří do jedné rodiny, výsledek nepůsobí jako náhodný vzorník. Naopak může být překvapivě elegantní.
FOTO INSTAGRAM @houseoftenderclaws
Hnědá si rozumí i s nail artem
Tortoiseshell detail, micro french v čokoládové, drobné zlaté prvky nebo matný a lesklý kontrast stejného odstínu. Podzimní nail art letos rozhodně nekončí u minimalismu. V trendech jsou i kovové detaily, kamínky a výraznější zdobení. Takže pokud chceš hnědou s trochou dramatu, nikdo tě neposílá do kouta s lahvičkou nude.
Jak vybrat svoji hnědou?
Neřeš příliš rigidně internetová pravidla o „správném podtónu“. Zkus lak přiložit k ruce na denním světle. Některá hnědá tě rozzáří, jiná udělá ruce trochu zašedlé. A přesně proto existuje tolik odstínů.
Nemusíš se přizpůsobit hnědé. Najdi hnědou, která se přizpůsobí tobě.
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Zdroje: Vogue – 39 Fall Nail Designs That Will Excite You For Cooler Weather [1], Vogue – The 13 Best Nail Color Trends for 2026 [2].