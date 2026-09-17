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Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné

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Potřebuješ nehty, se kterými můžeš v pondělí na poradu, ve středu na schůzku s klientem a v pátek na večeři. Nechceš kamínky velikosti lustru, ale další béžový lak už tě také nevzrušuje. Business casual manikura nemusí znamenat doživotní francii. Stačí pracovat s barvou, průsvitností, detailem a dobrým tvarem.
Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné

Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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