Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné

Nejdřív jedna věc: nikdo netvrdí, že 3D nehty, třpytky nebo kamínky nejsou trendy. Naopak. Podzim 2026 je plný kovových efektů, rhinestones a plastických detailů. Vogue je mezi aktuálními směry uvádí úplně otevřeně.
Jenže existuje také žena, která v úterý prezentuje rozpočet vedení, pracuje v konzervativnějším prostředí nebo se prostě cítí lépe s rukama, které nevstoupí do místnosti tři sekundy před ní. A právě pro ni existuje mnohem víc možností než „nude, nebo francie“.
1. Milky pink: čisté nehty, ale pořád ne úplně nahé
Průsvitná mléčně růžová je jedna z nejjednodušších cest k upravené manikúře. Nehet je vidět, ale barva ho sjednotí a dodá mu lehce porcelánový efekt. Výborně funguje na krátkém squoval nebo jemně mandlovém tvaru a odrost na ní není po týdnu tak dramatický jako u velmi tmavého odstínu.
Pokud pracuješ rukama nebo nemáš chuť každých deset dní řešit salon, tohle je velmi praktická volba.
foto Instagram @byalyshaelise
2. Sheer burgundy: vínová, která nekřičí
Klasická tmavá burgundy je nádherná, ale někdy působí dost výrazně. Průsvitná „jelly“ verze nechá část nehtu prosvítat a díky tomu vypadá lehčeji. Je to trochu jako rozdíl mezi červenou rtěnkou a barevným balzámem.
Pořád tam barva je. Jen nevstoupí do místnosti s megafonem.
foto Instagram @thehamptonsbeauty
3. Micro french: francie po terapii
Pokud tě klasický široký bílý proužek začal nudit, micro french ho stáhne na velmi tenkou linku podél volného okraje. Vogue letos doporučuje micro tip mimo jiné na krátkém squoval tvaru a právě tohle je podle mě perfektní business-casual kombinace.
A nikde není napsáno, že linka musí být bílá. Čokoládová, vínová, tmavě modrá nebo olivová vypadají na mléčném podkladu mnohem zajímavěji a pořád velmi decentně.
foto Instagram @griffegriffegriffe
4. Čokoládová na krátkých nehtech
Tmavý lak nemusí automaticky znamenat dramatickou manikúru. Na krátkých čistě tvarovaných nehtech může espresso nebo čokoládová působit velmi sofistikovaně. Podzim 2026 navíc hlubokým hnědým odstínům vyloženě přeje.
Pokud máš většinu pracovního šatníku v béžové, šedé, modré nebo černé, hnědá se k nim chová skoro jako neutrální barva. Jen má o něco víc osobnosti.
foto Instagram @nailspot
5. Taupe s leskem
Šedohnědá je ideální barva pro ženu, která nechce ani růžovou, ani béžovou. Důležitý je finish. Velmi lesklý vrchní lak může z nenápadné barvy udělat manikúru, která působí mnohem dražší a upravenější, než kolik práce vlastně potřebovala.
Někdy skutečně nepotřebuješ design. Potřebuješ dobrý odstín a perfektní povrch.
foto Instagram @thenailroomclitheroe
6. Jeden detail místo deseti
Tenká zlatá linka. Jeden malý puntík u kůžičky. Velmi jemný tortoiseshell detail na jediném nehtu. Nebo kombinace matného a lesklého povrchu ve stejné barvě.
Tohle je prostor mezi úplnou minimalistikou a nail artem, který vyžaduje vlastní pojištění. Právě jeden decentní detail často působí moderněji než deset stejných ozdob na všech prstech.
foto Instagram @_its_me_julia_
7. Tonal manicure: jedna barevná rodina, několik odstínů
Nemusíš mít každý nehet jinak barevný jako sáček lentilek. Zkus pět velmi blízkých odstínů: krémová, béžová, taupe, světle hnědá a čokoládová. Nebo pět tónů růžové od mléčné po mauve.
Výsledek je hravější než klasická jednobarevná manikúra, ale protože se držíš jedné barevné rodiny, pořád působí uhlazeně.
foto Instagram @oliveandjune
Decentní neznamená neviditelná
A možná to je celé. Business casual styl nemusí znamenat, že postupně odstraníš všechno, co má osobnost. Jen vybíráš jiný typ detailu.
Místo obřího kamínku tenká linka. Místo neonové růžové průsvitná vínová. Místo francie po dvacáté micro french v čokoládové.
Třpytky si klidně nech na sobotu. Ale v pondělí nemusíš z nudy koukat na deset identických béžových nehtů.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další inspiraci na elegantní i hravé nehty najdeš na Poudrée.
Zdroje: Vogue – 39 Fall Nail Designs That Will Excite You For Cooler Weather [1], Vogue – Penélope Cruz’s “Milky” Manicure Sets the Tone for Fall [2], Vogue – The 13 Best Nail Color Trends for 2026 [3].