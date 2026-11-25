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Společnost LEGO oficiálně představila svou první stavebnici inspirovanou populární multiplayerovou hrou Marvel Rivals. Přestože hra nabízí celou řadu známých superhrdinů včetně Spider-Mana, Iron Mana nebo Venoma, výrobce tentokrát vsadil na podstatně menšího hrdinu. Do světa plastových kostek totiž zamíří Jeff the Land Shark, roztomilý žralok, který si získal pozornost hráčů svým vzhledem i poněkud zákeřnými schopnostmi.
Nová stavebnice ponese označení LEGO Marvel Rivals: Jeff the Land Shark (67023) a nabídne celkem 495 dílků. Na rozdíl od klasických sad se superhrdiny nepůjde o herní scénu doplněnou minifigurkami, ale o samostatnou sestavitelnou postavu.
Hotový model bude měřit přibližně 13 centimetrů na výšku, 22 centimetrů na délku a 8 centimetrů na šířku. LEGO jej doporučuje stavitelům od 12 let.
Žralok Jeff dokáže napodobit své schopnosti ze hry
Výrobce se při návrhu zaměřil nejen na podobu postavy, ale také na její charakteristické pohyby. Jeff má polohovatelnou hlavu, nohy, ocas i ploutve. Díky tomu jej lze vystavit v několika pozicích, například při chůzi nebo plavání.
Zajímavým detailem je odnímatelná hřbetní ploutev. Ta umožňuje napodobit herní schopnost Hide and Seek, při které se Jeff pohybuje skrytý pod povrchem. Stavebnice tak odkazuje přímo na způsob, jakým postava funguje v Marvel Rivals.
Nechybí ani široce otevřená tlama plná zubů a vyplazený jazyk. Ten lze vyjmout a upravit tak výraz celé figurky. Součástí modelu je rovněž charakteristický obojek se jmenovkou.
Právě spojení roztomilého vzhledu a nebezpečných schopností patří k nejvýraznějším vlastnostem Jeffa. V Marvel Rivals zastává roli Strategista a dokáže léčit spoluhráče. Jeho ultimátní schopnost It’s Jeff! mu ovšem umožňuje spolknout několik postav najednou, což z něj dělá nepříjemného protivníka.
První LEGO Marvel Rivals dorazí v lednu 2027
Jeff přitom nevznikl přímo pro Marvel Rivals. Jeho původ sahá do komiksové série West Coast Avengers, kde se objevil na přelomu let 2018 a 2019. Později se stal známým především díky spojení s Gwenpool a získal si vlastní fanouškovskou základnu.
Marvel Rivals jeho popularitu dále rozšířilo. Postava se díky výraznému vzhledu dobře hodí také pro sběratelské předměty, což nové
LEGO potvrzuje. Model navíc není omezený pouze na vystavení. Pohyblivé části umožňují měnit jeho podobu bez nutnosti stavebnici rozebírat a znovu sestavovat.
LEGO stanovilo datum vydání na
1. ledna 2027. V evropském obchodě výrobce je uvedena cena 49,99 eura, zatímco ve Spojených státech vyjde na 49,99 dolaru.
Český katalog stavebnic Briky uvádí doporučenou cenu 1 199 Kč. Oficiální českou cenu LEGO však zatím nemáme nezávisle potvrzenou.
Novinku bude možné stavět také s pomocí aplikace LEGO Builder, která nabízí interaktivní 3D návody. Uživatelé si mohou jednotlivé kroky přibližovat a otáčet model, což usnadňuje orientaci při skládání.
Jeff je zatím první oznámenou stavebnicí přímo vycházející z Marvel Rivals. LEGO dosud nepotvrdilo, zda bude spolupráce pokračovat dalšími postavami. Hráči, kteří by chtěli sestavit například Venoma nebo některého z dalších hrdinů v jejich herní podobě, si proto na případné oznámení dalších sad musí počkat.
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