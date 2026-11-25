Nekonečný seriál Ulice (2005) vzniká už více než dvacet let v bývalé tiskárně v pražské Hostivaři, kde filmaři postavili devět činžovních domů. Když štáb vyrazil na skutečný statek na Vysočině, dal majitelům nečekanou podmínku, aby neuklízeli v dílně, a přísného režiséra tam obměkčily až domácí kynuté koláče. Mimo ateliéry se točí i školní scény na strašnickém gymnáziu nebo se před lety natáčely dojemné chvíle z dětského domova v Dolních Počernicích. Pro seriálové svatby si pak tvůrci vyhlédli třeba stodolu ve Škvorci či autobusovou vozovnu v Loučeni.
Bývalá tiskárna v Hostivaři ukrývá devět domů
Seriál sleduje každodenní osudy několika rodin, přátel a sousedů, kteří žijí ve fiktivní pražské čtvrti Křečovice. Na obrazovkách se diváci pravidelně setkávají třeba s Lumírem Nyklem (Václav Svoboda), Evženem Šmýdem (Martin Finger), Blankou Volákovou (Linda Rybová) nebo od ledna s Hruškovými.
Celá seriálová čtvrť ale ve skutečnosti stojí pod střechou v pražské Hostivaři, konkrétně v objektu bývalé tiskárny v ulici U Továren. Filmaři tam od června 2005 vybudovali kulisy o rozměrech šedesát krát čtyřicet metrů s výškou třináct metrů, které tvoří devět činžovních domů. Natáčí se tu ve dvanáctihodinových směnách a seriál už má za sebou přes pět tisíc epizod. Hned vedle navíc stojí ateliéry Ordinace v růžové zahradě 2 a při občasných dnech otevřených dveří si fanoušci po předchozí registraci mohou prohlédnout obojí.
Omezený počet prostor se během dvaceti let neustále proměňuje podle toho, kdo v nich zrovna bydlí nebo pracuje. Z někdejší večerky se stal tetovací salon Libušky Nekonečné a dnes tam funguje Šárčina (Malvína Pachlová) kavárna Voilá Café France. Podobně putují i byty, takže v domově Blanky a Evžena dříve bydleli třeba Farští.
Zákaz uklízení v dílně i filmové ovce na Vysočině
O statku na Vysočině mluvili Evžen s Blankou v ději několik let, než mu produkce na konci října 2024 dala skutečnou podobu pro novoroční díly, které Nova vysílala v lednu 2025. Na internetu hledala vhodnou samotu u Jihlavy a zaujala ji Samota Opatov u Dušejova. Když pak z televize zavolali majitelům, ti si nejdřív mysleli, že si z nich někdo dělá legraci.
Třídennímu natáčení předcházely tři důkladné obhlídky s přeměřováním závěsů a štáb měl jedinou zvláštní podmínku, aby majitelé kvůli autenticitě neuklízeli v dílně. Zpočátku nemluvný a přísný režisér na místě úplně roztál, jakmile ochutnal domácí kynuté koláče. Majitele naopak polilo horko ze scény zdevastované chalupy po silvestrovském mejdanu, filmaři si ale přivezli vlastní počmáranou komodu, koberec politý vínem i špinavé závěsy a po sobě vše vzorně uklidili.
Protože okolní chovatelé nechtěli své ovce vystavovat stresu, musely si před kamerou zahrát zkušené ovečky zvyklé z filmů a pohádek.
Strašnické gymnázium i dětský domov pro malého Vojtu
Řadu klíčových míst najdou diváci v reálných pražských ulicích. Všichni školou povinní hrdinové seriálu totiž chodí do budovy skutečného gymnázia v ulici Voděradská v Praze-Strašnicích. V nedaleké ulici U Nových vil pak Matěj Jordán (Jakub Štáfek) srazil autem chodce.
Silné scény, v nichž se Kryštof Mareček s Karlou (Markéta Stehlíková) sbližovali s malým Vojtou (Felix Šrámek) po smrti jeho matky, vznikaly ve skutečném dětském domově v Praze-Dolních Počernicích. Štáb vyjíždí také za hranice metropole, například do kina v Řevnicích, kde dělal Evžen správce a měl tam s Blankou celý sál jen pro sebe.
Svatby ve stodole i mezi historickými autobusy
Zvláštní péči věnují tvůrci seriálovým svatbám, pro které vyhledávají výrazná místa po Praze i středních Čechách. Svatba učitelů Terezy Jordánové (Patricie Solaříková) a Davida Kučery (Matouš Ruml) včetně příprav ve stodole, řezání polena a hostiny se natáčela ve Škvoreckém dvoře ve Škvorci.
Úřednější prostředí si vyžádala svatba Venduly Maříkové (Anežka Rusevová) a Pavla Pelce (Jan Řezníček), které v obřadní síni na Husově náměstí v Praze-Uhříněvsi nakonec oddával starosta Radek Mastný (Pavel Novotný). Jedno z nejnetradičnějších míst ale patřilo Lubošovi a Věře Marečkovým (Rostislav Novák st. a Milena Steinmasslová), jejichž svatbu ve vozovně autobusů štáb natočil v Muzeu velkých volantů v Loučeni.
Denní seriál Ulice vysílá stanice TV Nova každý všední den v podvečer.
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