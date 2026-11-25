Netflix na svém webu
Tudum zveřejnil první snímky z osmidílné minisérie Věk nevinnosti a potvrdil, že vyjde celá najednou. Seriál vychází z románu Edith Whartonové z roku 1920, za který si autorka jako první žena odnesla Pulitzerovu cenu za román. Většina diváků si příběh ale nejspíš vybaví z filmu Martina Scorseseho.
Ten v roce 1993 obsadil Daniela Day-Lewise, Michelle Pfeifferovou a Winonu Ryderovou a Oscar si odnesl za kostýmy. Netflix teď stejnou látku svěřuje mladší generaci herců a slibuje, že knize zůstane věrný, jen ji vypráví pro dnešní publikum.
Foto: Chris Baker/Netflix O čem je Věk nevinnosti?
Píše se 70. léta 19. století a newyorská smetánka žije podle přísných nepsaných pravidel. Mladý právník Newland Archer (
Ben Radcliffe) se chystá oženit s půvabnou Mayí Wellandovou ( Kristine Froseth), dokonalou dcerou své společenské třídy. Do města se ale vrací Mayina sestřenice Ellen Olenská ( Camila Morrone), která v Evropě utekla z nešťastného manželství s polským hrabětem.
Newland Ellen znal už jako dítě a teď se do ní vášnivě zamiluje.
„Příběh je o volbě mezi tím, jestli jít za svým srdcem, nebo zůstat věrný povinnosti a konvencím,“ vysvětlila pro Tudum showrunnerka Emma Frost, která napsala scénář ke všem osmi dílům.
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Podle ní nebude seriál jen uhlazeným kostýmním dramatem. Magazínu
Town & Country Frost prozradila, že intimní scény půjdou dál než knižní předloha, a dodala, že leckterý divák se u nich bude chytat za perly. Stejně důležité pro ni bylo, aby May a Ellen nebyly jen dvě protichůdné figurky, ale ženy z masa a kostí, se kterými budou diváci soucítit. Foto: Chris Baker/Netflix Kdo hraje v seriálu Věk nevinnosti?
Camilu Morrone diváci znají hlavně ze seriálu
Daisy Jones & The Six, který má na Kinoboxu skvělých 81 % a přinesl jí nominaci na Emmy. Kristine Froseth hrála v seriálu Netflixu The Society a v kostýmním seriálu Apple TV+ The Buccaneers, který se odehrává ve stejné době jako Věk nevinnosti. Ben Radcliffe zase bojoval ve válečném seriálu Vládcové nebes, kterému Češi dávají 78 %.
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Starší generaci zastupuje držitelka tří cen Emmy
Margo Martindale jako mocná matriarcha paní Mansonová Mingottová a v roli Louisy van der Luydenové se objeví i Hayley Mills, kdysi dětská hvězda Disneyho. Režii si rozdělily Shannon Murphy, Lisa Brühlmann a Natalia Leite. Za Emmou Frost je mimochodem i úspěšný historický seriál Bílá královna, takže s dobovými intrikami má bohaté zkušenosti. Foto: Chris Baker/Netflix Praha jako New York 19. století
Pro české diváky je na seriálu nejzajímavější, kde vznikal. Natáčelo se od konce září 2025 do konce února 2026, celkem 97 natáčecích dnů. Štáb kromě Barrandova zamířil do Liberce, Žatce, na zámky Slapy a Kačina, do Průhonického parku a v Praze do obory Hvězda, na Belveder, Janáčkovo nábřeží i do Clam-Gallasova paláce.
Nejvíc pozornosti vzbudilo natáčení na náměstí Míru, kde se před bazilikou svaté Ludmily točila velká svatební scéna.
„Hledáme místa, která mohou zastoupit New York, někdy s drobnými architektonickými úpravami,“ popsal pro Radio Prague International Michal Červený ze společnosti Stillking Films, která natáčení v Česku zajišťovala.
Šlo o jednu z největších zahraničních produkcí posledních let. Podle magazínu
Forbes Netflix v Česku utratil kolem 1,5 miliardy korun a mohl počítat s pobídkou Státního fondu audiovize. Po českém natáčení se štáb přesunul ještě do Španělska. Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Foto: Martina Košťálová Foto: Marie Koubková Foto: Roman Sviták Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Foto: Věra Novotná Kdy vyjde Věk nevinnosti na Netflixu?
Netflix vsadil na klasický model a vydá celou minisérii najednou.
Všech osm dílů seriálu Věk nevinnosti vyjde na Netflixu 18. února 2027. Pro všechny, kdo pak budou při sledování hledat známá místa z Prahy a okolí, to bude zábava na jeden dlouhý zimní víkend.
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Zdroje: Netflix, Deadline, Town & Country, Czech Film Commission, Radio Prague International, Forbes, Kinobox