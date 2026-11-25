Těžba uhlí připravila Srpinu o část povodí. Nový vodovod má zlepšit její průtoky
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Článek byl publikován 25.11.2026 11:00
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