Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV
Pětatřicetiletá produkční Veronika z Prahy se v osmém dílu seznamky Naked Attraction postaví na opačnou stranu, než ze které ji diváci znají z dřívějšího dílu. Jako panse*uálka neřeší gender a v barevných boxech na ni čeká dosud nejpestřejší nabídka v historii pořadu. Jednotlivé kandidáty si navíc pojmenuje po postavách seriálu Přátelé a závěrečné odhalení tváří jí připraví scénu, jakou diváci ještě neviděli. Druhá šance v roli vybírající
Veronika patří k velkým fanynkám nahé seznamky, nevynechala jediný díl a už u obrazovky si přála být tou, která vybírá. Do pořadu už se jednou dostala jako kandidátka, došla až do finále, ale Lukáš si ji tehdy na rande nevybral. Teď má druhou šanci na opačné straně.
Přestože vystupuje v burlesce, úplná nahota před kamerami je pro ni výzva. Hned na začátku dává jasně najevo, že pro ni v kabinkách rozhoduje osobnost.
„Jsem panse*uální, neřeším gender, ale toho člověka jako takového,“ řekla otevřeně. Od fialové kabinky po modrý box
Jako první ji v barevných boxech zaujme tetování s motivem Pussy Riot.
„Takže slečna ve fialovém boxu bude asi feministka,“ odhadla. Hned nato věnuje pozornost piercingu na nejintimnějším místě a brzy ji zaskočí i další tělesné zvláštnosti.
V červeném boxu se před ní odhalí tělo, které spojuje ženské i mužské znaky. Moderátorka Monika Timková se jí rovnou zeptá, jestli si s takovým člověkem umí představit rande nebo dokonce vztah. „
Vůbec mi to nevadí, je to naprosto v pohodě,“ odpověděla. O chvíli později ji v zelené kabince zarazí nadprůměrně vybavený nápadník. Její reakce na jeho mužskou výbavu je stručná: „Wow!“
V modrém boxu přijde řeč na životní styl. Veronika chce svou účastí ukázat, že i
„větší holky se můžou mít rády“, a tělesná konstituce partnera pro ni není rozhodující. Jednu podmínku ale přece jen má. Žije aktivně, miluje Itálii, cestování a pěší turistiku, dokonce došla pěšky z Říma až do Florencie. Potřebuje proto někoho, kdo s ní zvládne ujít klidně 20 až 30 kilometrů. Na tento požadavek slyší statný nápadník v modrém boxu. Tajemství ve žlutém boxu i Přátelé
Jako někdo, kdo zná burlesku, má ráda tajemství a postupné odhalování. Proto jí padne do oka muž ve žlutém boxu a jeho intimní partie, u kterých není vše hned na očích.
„Vlastně je to zajímavější, když je ža*ud schovaný, než když je všechno hned vidět,“ okomentovala.
Protože má ráda sitcom Přátelé, pojmenuje jednotlivé boxy po jeho hrdinech. Jako prvního pošle ze studia domů Rosse. Hned po něm soutěž opouští Rachel ze zeleného boxu, takže s úsměvem vyprovodila právě toho nadprůměrně vybaveného nápadníka, který jí předtím vyrazil dech jednoslovným „Wow!“.
Burleskní překvapení v samotném závěru
U posledních tří kandidátů už Veronika netrpělivě čeká na chvíli, kdy poprvé uvidí jejich tváře.
„Jsem strašně zvědavá a nedočkavá,“ přiznala. Po úplném zvednutí boxů ale přijde moment, jaký v pořadu ještě nebyl. Místo běžného odhalení tváří zůstávají všichni skryti pod škraboškami a předvedou burleskní taneční číslo, během něhož se postupně odhalí.
Finální dvojice přinese mezinárodní účast, což Veronice vyhovuje. Jestli mezi zbývající dvojicí najde někoho na první rande i další společnou cestu, se diváci teprve dozvědí. Nový díl
už je na Prima+ a Óčko ho vysílá ve čtvrtek 26. listopadu ve 22:00. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV).