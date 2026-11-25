Vladimír Remek si v březnu 1978 oblékal Sokol-K při kritických fázích letu. Kdyby ze Sojuzu 28 začal unikat vzduch, skafandr měl udržet tlak kolem kosmonauta. Kyslík by mu dodala loď.
Když Remek s velitelem Alexejem Gubarevem nastupovali do Sojuzu 28, nesli si malé větrací kufříky. V návratové kabině je odpojili a oba obleky napojili na systémy lodi. Předstartovní výstroj zachycují dobové snímky v
obrazové kronice letu, kterou sestavil Jiří Dušek.
Československý vojenský pilot Remek letěl jako kosmonaut-výzkumník. Z Bajkonuru dvojice odstartovala 2. března 1978 a druhý den se spojila se stanicí Saljut 6. Byl to první pilotovaný let programu Interkosmos, jak připomíná
Evropská kosmická agentura. Jméno Saljut nesla i starší vojenská stanice programu Almaz.
https://www.zbrojopis.cz/sovetske-teletanky-t-26/
Oblek na start, potom do vaku
V roce 1971 při návratu z oběžné dráhy náhle poklesl tlak v kabině Sojuzu 11. Všichni tři kosmonauti zahynuli. Po nehodě se přetlakové skafandry staly povinnou výstrojí při startu i návratu, uvádí
historický přehled NASA.
Remkův letový kus se dochoval ve sbírce Vojenského historického ústavu. Ústav ho popisuje jako lehký Sokol. Přesné označení tehdejšího provedení je
Sokol-K. Výrobce Zvezda ho navrhl pro kabinu Sojuzu a pro polohu s pokrčenýma nohama v sedadle Kazbek. Podobná křesla Kazbek-D posloužila také při zkoušce výsadku obrněnce BMD-1 s posádkou.
https://www.zbrojopis.cz/hc-2-heli-baby-rekordy/
Skafandry se oblékaly pro start, spojování lodí i návrat. Mimo takové operace měl Sokol své místo ve zvláštním vaku. Remek s Gubarevem se do skafandrů oblékli i před odpojením od Saljutu 6. V návratové kabině Sojuzu 28 přistáli 10. března 1978.
Kyslík dodávala loď
Na letovém kusu, který Remek po misi věnoval do sbírky, jsou dodnes vidět připojovací prvky. Měkká vícevrstvá kombinéza měla odnímatelné rukavice a přilbu se sklopným průzorem. Úlohu hadic a konektorů vysvětluje
katalog VHÚ s fotografií Remkova skafandru. Stejnou variantu ukazuje také muzejní snímek výstroje Bertalana Farkase, který se roku 1980 vrátil v Sojuzu 35. Vedle Sojuzu 35 byl v Budapešti vystaven Sokol-K maďarského kosmonauta Bertalana Farkase. Byl to stejný typ kabinového skafandru, jaký nosil Remek.
Při běžném provozu proudil skafandry vzduch z kabiny. Každý měl vlastní ventilační jednotku v návratovém modulu. Při poruše jedné zvládla zbývající jednotka větrat oba obleky.
Při úniku vzduchu měl uzavřený skafandr udržet tlak i v odtlakované kabině. Regulátor držel uvnitř obleku 40 kilopascalů. Nouzový palubní systém dodával kyslík a zajišťoval odvod oxidu uhličitého, vlhkosti a tepla. Se záchrannou výstrojí se počítalo i při jiných nebezpečných změnách prostředí v kabině. Podrobnosti popsal Jan Sýkora na
straně 112 časopisu Historie a vojenství. Na práci venku byl Orlan-D
Na Saljutu 6, cíli Remkovy mise, začali už v roce 1977 používat k práci mimo stanici Orlan-D. Měl tuhý trup a otevíral se zezadu. Zásobu kyslíku a chladicí systém nesl kosmonaut na zádech. Elektrické napájení a spojení se stanicí u této verze stále zajišťoval kabel, jak ukazuje
sbírkový popis Deutsches Museum. Orlan-D se oblékal zezadu. Ve výklopné zádové části měl vlastní zásobu kyslíku a systém chlazení pro práci mimo stanici.
Sokol-K se šil na míru kosmonautovi a patřil k výstroji, kterou si bral na cestu zpět. Orlany-D mohly zůstávat na stanici pro další posádku. Měly proto nastavitelné rukávy a nohavice. Jejich konstrukci i první zkoušku na Saljutu 6 popisuje
historie výstupů do volného prostoru od NASA.